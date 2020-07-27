家族企業傳承提前部署 會計師教戰六大面向著手

國際政經情勢動盪，牽動資金板塊挪移，家族企業也開始思考如何分配、傳承財富，安永聯合會計師事務所林志翔說，建議可從六大層面思考：領導力傳承、所有權傳承、家族財富管理、家族傳統和價值觀、家族公益慈善事業、未來發展趨勢前瞻性。

安永聯合會計師事務所稅務服務部執業會計師林志翔指出，家族企業在重新部署之際，首先需思考未來方向及風險控管，善用適合工具分散風險及合理配置、超前部署。

根據美國家族企業機構研究，僅 30% 企業可成功由第一代傳承到第二代，接著但第二代傳給第三代比例只剩 12%，要成功傳承到第四代比重更僅剩 3%，顯示家族企業傳承的困難度。

林志翔說，家族企業可搭配三大傳承工具，包括家族辦公室、家族閉鎖性公司、家族境外信託 (開曼 STAR 信託)，而檢視現行家族企業及財富傳承計畫是否足以面對外部環境和家族內部的變因，運用不同工具消弭傳承不可預期的風險。

林志翔指出，家族企業可採用家族辦公室，透過其在內部自行處理保密和有獨立性要求的關鍵事務，而將其他服務外包以優化成本效率。

第二種工具為設立閉鎖性公司，家族企業可藉此進行家族股權架構調整，透過雙層股權設計股權傳承規劃，可避免股權分散、讓創辦人放心啟動股權傳承計畫 (取得黃金股甲種特別股)、讓接班人未來有實權掌控經營權 (取得黃金股乙種特別股)、控股公司扮演家族創投功能… 等優勢。

安永聯合會計師事務所稅務服務部副總經理楊健民指出，第三種工具為家族境外信託 (開曼 STAR 信託)，可在企業資產與家族私人資產之間先建立防火牆，進而隔離事業經營風險及其他風險。

楊健民表示，家族境外信託透過信託控股公司結合開曼群島「私募股權基金」(PE Fund) 架構來持有家族企業股權，未來家族企業掛牌上市櫃 (IPO) 前後，經由此股權結構設計，將可從 PE Fund 層面引進財務投資人或長期戰略合作夥伴，外部投資人進出場將不容易影響家族企業之股權穩定性。

此外，藉由開曼群島 STAR 信託架構中創新獨特的信託執行人機制 (Trust Enforcer) ，更可使信託設立人 (企業實際控制人) 落實對於其家族企業之永續控股、股權傳承及企業接班人計畫。