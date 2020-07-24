元大期複製香港經驗 發展台灣產業法人業務

元大期貨 (6023-TW) 今 (24) 日宣布，挾香港子公司擁有豐富的產業法人服務經驗，且客戶產業鏈散布在亞洲，核心需求商品像是銅、鋁、鎳等有色金屬，透過英國倫敦金屬交易所 (LME) 的期貨商品實物交割、倉單交換等服務，可協助客戶避免市場價格波動風險及原物料庫存靈活調度，此外由貿易活動衍生的匯率風險，可透過匯率期貨達到避險的效果，藉此強化台灣產業法人業務。

元大期貨表示，新冠肺炎疫情在全球擴散，各國執行嚴厲封閉措施，而近期重新開放經濟活動，導致在此期間大宗商品價格波動加劇，全球實體企業客戶庫存風險也逐漸升高。就銅價為例，今年 1 月中旬仍在每噸將近 6300 塊美元，然而因為 COVID-19 的疫情影響，3 月中旬甚至出現不到 4400 塊美元的報價 (跌幅將近 30%)，若產業法人當下能利用期貨來規避銅庫存一半的風險，那存貨損失就能降 15%，顯見準確擇時避險能有效減少疫情對銅價的負面效應，有助產法經營的穩健。

為使金融業、倉儲物流及租賃等行業更深入了解英國倫敦金屬交易所 (LME) 的交易實務作業，和台灣倉儲業者經營現況，期貨公會特別邀請產業法人及相關專業人士參與 2020 台北 LME 實務研討會，擔任大會與談人的元大期貨副總張嘉成在會議中指出，台灣期貨業長期專注於客戶投資管道，提供國內外期貨選擇權商品的電子交易平台，此外，元大期貨將服務範圍擴張，提供產業法人客製化的交易策略以及專屬的研究報告，例如：原物料庫存管理、貿易風險管理、客製化原物料商品的專題報告，讓產業客戶從生產、製作到出貨的流程中，能隨時掌握市場行情動態，以協助客戶達成預先防範風險的目的。

元大期貨為了發展台灣產業法人業務，特地成立專責小組，推動產業法人實體經濟 VIP 業務服務，未來台灣期貨商若提供實物交割以及倉單質押等服務，產業法人也將受惠，能有更多元的資產配置方式，同時活絡期貨交易市場，為金融市場增添新動能。