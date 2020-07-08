元大人壽調降保單借款利率 掌握三大要點才不損權益

受新冠肺炎疫情衝擊，行政院主計總處公布 5 月份失業率為 4.07%，較疫情爆發前提升了近 12%；勞動部公布 7 月實施無薪假人數也飆破 3 萬人，顯示各行各業皆受影響，元大人壽表示，可透過保單借款度過資金難關，為減輕保戶負擔，該公司宣布調降保單借款利率，同時也提醒保戶，想要保單借款應掌握 3 要點，才不會損及保單權益。

元大人壽表示，保險是家庭與個人的防護網，只要做好妥善規劃，不但平時可受到各項保障，若遇短期資金需求也可透過保單借款應急。且保單借款具有免保證人、免手續費、手續簡便、撥款快速、隨借隨還、彈性運用等 6 大優勢。

同時，保單貸款的申貸管道多元，無論透過臨櫃、專屬壽險顧問、郵寄、傳真或線上辦理等皆可依要保人的習慣及便利性自行選擇，審核完成後的次一營業日，即會匯入要保人帳戶。不過，由於各家壽險公司申貸辦法不同，民眾申貸前應先了解相關規定，以利核貸撥款。

元大人壽並宣布，針對受疫情影響的保戶與特定對象，提供 6 個月期間、調降保單借款利率的紓困措施，適用對象為：一、確診的借款保戶本人或配偶、一親等血親；二、因檢疫需要接受隔離或自主健康管理者，以及受疫情影響被實施無薪假或非自願性離職的借款保戶；三、從事防疫相關醫療工作的借款保戶。

申請期間為即日起至 2020 年 9 月 30 日，調降期間自申請核可日起算 6 個月。適用保單類型為台幣 / 外幣的利變、傳統型與投資型保單，借款利率為現行適用的保單借款利率減碼 0.5%，並沒有上下限利率限制，實質提供受疫情影響保戶紓困協助。

元大人壽也提醒保戶，若要保單借款應掌握 3 要點，分別是：了解借款利率與利息計算方式、當心未繳利息併入本金計算，以及要注意繳不出本息會造成保單停效等，避免踩雷才不致損及保單權益。