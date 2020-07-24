經濟部再通過十家中小企業擴大投資台灣31億元

經濟部投資台灣事務所今 (24) 日再通過 10 家中小企業擴大投資 31 億元，包括科德寶遠東、鼎鋒材料科技等，在台灣擴廠、導入智慧化產線，累計目前投資台灣三大方案已有 577 家企業投資約 1 兆 632 億元。

經濟部表示，科德寶遠東主要生產銷售聚酯長纖紡黏不織布，因應亞太市場需求變化，將斥資 6 億元，在桃園大園廠房導入最新一代技術、智慧化製程及機械手臂；鼎鋒材料科技則提供鋁擠產品與塗裝客製化服務給帷幕產業，也計畫斥資 6 億元，在高雄和發產業園區興建廠房，引用 AI 技術設立烤漆實驗室。

冷凍庫板及隔間板製造商藍麒科技，因應原有廠房產能滿載，將斥資逾 3 億元，在台中關連工業區新建廠房，導入智能雲端管理與建立產品資料庫，冷凍水果專業生產廠冠南生物科技，也計畫擴大投資逾 3 億元，在台南麻豆廠導入智慧化生產製程。

乾燥麵條與麵線老牌食品廠三風食也計畫斥資逾 3 億元，在彰濱工業區擴建原有廠房，並在屋頂架設太陽能板，導入 AI 智慧品檢即時監控生產作業。

另外，經濟部指出，青輪昌工業、鏵友益科技、城宏玻璃也分別投資 2 億元，設立新廠、在既有廠房導入自動化製程，銓達精密、聖賢國際則預計投入 1 億元，在台中大里投資新廠、導入研發精密機械設備及自動化設備。