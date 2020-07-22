元大人壽招兵買馬 目標現有人力提升20%

看準目前正值畢業季求職高峰期，元大金 (2885-TW) 旗下元大人壽啟動「保險接班人」計畫，大舉徵才，且不只限於壽險業務員的二代接班，也瞄準社會新鮮人及轉職族，徵才目標希望現有人力提升 20% 以上。

元大人壽表示，今年畢業生因新冠肺炎疫情影響，職缺大減，根據知名人力銀行調查顯示，今 (2020) 年 2-4 月整體市場工作數減少 16%，這對剛離開校園的社會新鮮人的求職路顯得格外艱辛；不過，金融保險業受此波疫情影響相對較小，仍有不少職缺需求。

不僅如此，根據行政院主計總處公布的 5 月份失業率為 4.07%，較去年同期提高了 0.4%，但金融保險業卻逆勢增加，據壽險公會統計，截至 5 月底壽險業務員登錄人數高達 39 萬 5566 人，較 2019 年底增加 6152 人，可能因疫情衝擊，有許多民眾願意轉向挑戰壽險外勤工作，看好壽險業前景。

元大人壽就啟動「保險接班人」計畫，此計畫推動已超過 3 年的時間，目前以父、母與子女共同服務客戶的二代接班為最多。元大人壽表示，壽險業務工作是份高成長、創造個人價值與照顧他人的事業，且可兼顧自己與家人的生活品質，很適合時下的年輕人。

元大人壽針對新進業務員，公司除了提供完整的教育訓練，以提升壽險及金融相關的專業外，主管也會實戰帶領與業輔個別輔導，以提升溝通與組織管理的能力，如，從初次拜訪客戶起，透過直屬主管陪同與客戶溝通，讓新人直接在旁學習如何為客戶進行一份完整的家庭財務安全需求分析，並量身訂做適合的保險計畫，從中習得保障規劃與行銷的技巧。