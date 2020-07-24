光群雷旗下群曜醫電 擬明年Q4 IPO

光群雷 (2461-TW) 持股 45.3% 轉投資群曜醫電，開發出全球第一個可以完整檢查上消化道的磁控膠囊內視鏡，2019 年 6 月獲台灣衛福部核准上市，群曜醫電預計今年完成公開發行並將登錄興櫃，由兆豐證券主辦，預計 2021 年第 4 季以科技股上市。

群曜醫電目前股本 2 億元，去年虧損 3000 萬元，今年上半年已賺 3000 萬元，群曜醫電主管指出，今年目標年銷售 3 萬顆，擴大到 2023 年 30 萬顆。

群曜醫電已完成中國江蘇無錫的高新技術開發區設廠，在建廠完成後，正尋求取得 CFDA 的認證，該廠已進行中國醫療器械註冊程序，尋求最短的時間於中國大陸核准上市。

群曜醫電上消化道的磁控膠囊內視鏡 2019 年 6 月獲衛福部核准上市，連續三年獲得生技產業多項創新獎項，今年再獲台北生技獎「創新技術獎」。董事長郭維武表示，感謝政府對生技產業的扶植，在五加二產業創新計畫中將生技醫療產業列為重要發展項目，幫助群曜醫電加速創新的進程。

群曜醫電針對中國醫療市場的開發案，除在江蘇無錫高新區設廠案外，並和北京大學、吉林大學等指標性大學醫學部附屬醫院，進行臨床試驗項目合作簽約，取得醫療專業背書，群曜醫電已進行中國醫療器械註冊程序，預計最快於 2021 年於中國大陸核准上市。

光群雷持股超過 4 成的轉投資公司群曜醫電開發出全球第一個可以完整檢查上消化道的磁控膠囊內視鏡，2019 年 6 月獲衛福部核准上市，連續三年獲得生技產業多項創新獎項的肯定，今年再獲台北生技獎「創新技術獎」。董事長郭維武表示，感謝政府對生技產業的扶植，在五加二產業創新計畫中將生技醫療產業列為重要的發展項目，幫助群曜醫電加速創新的進程。