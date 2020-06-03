成大成立敏求智慧運算學院 旺宏大手筆捐贈10億元

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 董事長吳敏求捐贈成大 4.2 億元，興建「成功創新中心－旺宏館」，今 (3) 日舉行動土典禮，成大並將以「旺宏館」為基地，創設「敏求智慧運算學院」，旺宏並另外捐贈成大 10 億元，以每年 1 億、連續 10 年的方式，支持該學院積極延攬國際傑出人才及學院運作。

吳敏求去年 8 月捐贈成大創校以來單次捐贈最大金額 4.2 億元，興建「成功創新中心－旺宏館」，成大校長蘇慧貞今日並宣布以「旺宏館」為基地，創設「敏求智慧運算學院」，該院將以跨領域整合的全新運作機制，開啟人工智慧創新應用及跨域人才培育全新篇章。

吳敏求並再次打破捐贈紀錄，宣布旺宏董事會昨 (2) 日通過將另捐贈成大 10 億元，以每年 1 億、連續 10 年方式，支持敏求智慧運算學院積極延攬國際傑出人才，及學院運作，以發揮全球影響力。

吳敏求致詞時指出，未來智慧運算學院可有充分經費，積極招聘國際傑出人才到成大任教，激勵教研成果，帶動台灣科技產業發展，智慧運算學院的成立，也盼能打破學術界門戶之見，讓成大九大學院都能受惠回饋到不同的應用領域，這對成大、台灣及未來科技產業創新發展，都意義重大。

吳敏求表示，智慧運算學院未來目標主要有兩大面向，第一是希望建立電腦架構能量，台灣產業發展較偏向代工，較缺乏真正的先進處理器開發；第二是盼成大找到真正的數學專家，30 年前，旺宏是全球半導體業中，第一個將 Big Data 大數據概念導入半導體生產，若能將演算法和數學專家相互結合，智慧運算學院定能顯現不一樣的特色。

「敏求智慧運算學院」預計在 109 學年度招生，不設系所，以學分學程、學位學程靈活教學，並依重點發展目標設跨領域研究中心。學分學程強調以運算為核心的基礎學科課程，並搭配不同專業基礎與應用課程。學位學程以跨領域碩博士學位為核心，兼顧科學知識、運算技術與系統整合的能力。

此學院在教師聘任上也有創新作法，除搭配自籌資金提供包含薪資等具競爭力的獎勵措施，以延攬國內外知名人士外，更將以校內法人的概念，推動校內教師合聘，目前已由電機系、機械系、統計系與數學系等近 20 位合聘師資，組成堅強運算技術核心團隊。

「成功創新中心─旺宏館」位於成大勝利校區，是結合運算科學、人工智能、數據科學及相關領域跨學科的學院，並以培育運算專長與領域專業「雙專長」人才為目標，提供跨領域教師進駐，探討研究未來議題。