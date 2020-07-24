〈智原法說〉量產動能強勁 Q3營收估季增14-16%

ASIC 廠智原 (3035-TW) 今 (24) 日舉辦法說會，總經理王國雍指出，第三季受惠新案進入量產，加上趕在 9 月底前出貨給客戶，量產動能強勁，估營收可季增逾 2 成，NRE 則因疫情干擾，業績持續下滑，季減約個位數，整體營收法人估季增 14-16%。

王國雍表示，智原從 2015 年至今年上半年為止，共接了 207 個案子，其中 25% 進入量產、40% 已經 Tape-out(設計定案) 未量產、25% 持續進行，剩餘 10% 已中止。

王國雍指出，客戶新案須在 9 月底前出貨，推升量產業績逐季向上，加上新基建應用，包括智慧電錶以及 5G 小基站等內需動能持強，第三季量產業績可季增逾 2 成。

至於 NRE ，受疫情影響，智原客戶開案態度轉保守，評估時程也拉長，且因進入認列案件偏小，成案金額也降低，預計 NRE 業績第三季將持續下滑，估季減個位數。

展望後市，王國雍認為，智原今年持續布局六大應用，包括自動化、智慧電錶、AV 影音應用、數據通信、通訊以及人工智慧物聯網，在手案件也持續成長，製程涵蓋 0.18 微米至 28 奈米，看好隨著新接案件持續增加，既有 Tape-out 案件也進入量產，長期展望仍正向。