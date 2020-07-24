〈智原法說〉業外挹注 Q2純益年增155% 每股賺0.58元

ASIC 廠智原 (3035-TW) 今 (24) 日舉辦法說會，公布第二季財報，稅後純益 1.43 億元，季增 265%，年增 155%，每股稅後純益 0.58 元，累計上半年稅後純益 1.82 億元，年增 19.74%，每股稅後純益 0.74 元；由於處分轉投資收益 1.56 億元，並在第二季進行認列，帶動智原獲利季增、年增皆逾倍數。

智原第二季營收 13.06 億元，季增 3.2%，年增 7.49%，毛利率 46.78%，季減 2.11 個百分點，年減 7.87 個百分點，營益率 0.54%，季減 2.82 個百分點，年減 4.02 個百分點，稅後純益 1.43 億元，季增 265%，年增 155%，每股稅後純益 0.58 元。

智原上半年營收 25.72 億元，年增 11.22%，毛利率 47.78%，年減 8.45 個百分點，營益率 1.91%，年減 4.19 個百分點，稅後純益 1.82 億元，年增 19.74%，每股稅後純益 0.74 元。

總經理王國雍指出，第二季受疫情影響，客戶開案態度轉保守，NRE 業績不如原先雙位數成長預期，僅微幅增長，加上低毛利 IP 比重提升，產品組合轉差，毛利率、營益率雙雙下滑，業外則因認列轉投資收益，推升上季獲利逾倍數成長。