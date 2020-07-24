〈每日外資外匯觀點〉實質負利率再走低 催油門逃離美元

中國宣布關閉美國在成都的領事館，在美中關係緊張情勢升高下，衝擊週五 (24 日) 亞股下跌，避險黃金在高檔出現震盪，未能突破前一交易日高點，反而翻黑下跌，美元指數也在跌到近 2 年低點後，進一步跌到 94.56。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

渣打銀行分析師 Suki Cooper 表示，目前美元指數跌到兩年低點，十年期美債殖利率來到 0.57%，實質負殖利率進一步走低，市場對美國新一波刺激措施的預期以及地緣政治緊張情勢升溫，持續提振避險需求。

在疫情升高下，抑制消費者需求，擾亂就業市場，美國上週初請失業金人數來到 141.6 萬人，為四個月來首次上升，也加劇了美元的跌勢，累計距離 3 月 20 日高點，美元指數已下跌近 8%。

Bannockburn Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 表示，兩個月前看跌美元還不是市場共識，但現在美元人氣反轉向下確立，美元跌勢形成幾乎已成為共識，尤其周五將公布的各國製造業數據，可能顯示歐洲復甦要比美國好，同時很多跡象已顯示，美國經濟正在放緩。

SMBS Nikko 東京證券機構債市和外匯首席策略師 Makoto Noji 表示，美國實質殖利率下滑的趨勢促使投資者逃離美元，美元指數來到三個月的低點，正持續推升金價穩步走高。

近幾週來不斷唱衰美元，並預期美元今、明兩年將會下跌 35% 的耶魯大學高級研究員史蒂芬羅奇，週四預警美國將勢必將面臨經濟的雙底衰退，美國必須推出新的刺激政策，但長期來說則有害。

SMBS Nikko 東京證券機構的債市和外匯首席策略師 Makoto Noji 表示，實質殖利率下滑的趨勢正促使投資者逃離美元，目前美元指數跌至今年 3 月來的最低點，正推升金價穩步走高。