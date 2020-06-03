燦坤董座林技典首次股東會 僅30分鐘落幕

3C 通路商燦坤 (2430-TW) 今 (3) 日舉行股東會，由董事長林技典、代理發言人王友良主持；由於燦坤過去一年來人事大搬風，原先市場預期，股東會將針對人事案進行交鋒，不過股東會最後僅 30 分鐘就平和落幕。

燦坤去年 11 月 18 日起經營層就大搬風，前總經理李佳峰、副總經理蔡依玲突然宣布辭職，兩人在燦坤僅任職約 7 個月的時間；後續前董事長暨執行長何宗原與財務長徐霄菀，也陸續去職，引起市場議論。

去年底時，前燦坤風控長、董事陳彥君出任董座，沒想到走馬上任 3 個多月，因與委任人在公司治理事項無共識，故提出辭任董事長職務；最後董座由新東陽前副總林技典接棒。

燦坤高層人事頻異動，目前總經理、發言人等仍是空缺，原市場推測，今年股東會將聚焦在高層人事案，不過股東會進行順利，通過去年財報、發放現金股利 1 元等議案，全程僅 30 分鐘結束，會後王友良以會議中為由，未接受媒體採訪。

燦坤指出，全台共有 277 家門市，本月將再新增花蓮林森店外，下半年還陸續開設新門市，並改善銷售門店，預期全年業績可與競爭對手勢均力敵。

電商營運方面，燦坤表示，受惠疫情帶動下，4 月電商業績相較疫情前的 1 月份，成長 3 成以上，其中 Switch、氣炸鍋等小家電產品銷售量不俗。