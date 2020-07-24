

◆盤勢分析

1. 美國失業人數激增、疫情確診人數突破 400 萬及美中關係惡化持續等利空，使得美股呈現拉回，尤其科技類股面臨較大幅度拋售賣壓，終場美股四大指數漲跌幅介於 - 1.23% 至 - 2.29%，其中 NASDAQ 最為弱勢，蘋果下跌 4.55%，台積電 ADR 下跌 1.69%，聯電 ADR 上漲 13.09%。

2. 量價及技術面：

（1）量能：指數下跌量小增，若要挑戰 12,682 點歷史高點，成交量必須要再放大。

（2）均線：下檔支撐為 10 日線 (約 12,249 點) 附近，上檔壓力為 12,682 點附近。

（3）技術指標：KD 向上開口收斂，短線須提防再度回測。

3. 櫃買指數下跌 0.13%，收在 166.21 點。短線支撐為 160 點附近，壓力為 171 點附近。

4. 觀盤重點：美中關係惡化再度干擾亞股，台股因國際熱錢回流，短線上仍沿 5 日線盤堅，盤面類股及個股輪動快速，且震盪幅度加劇，操作上建議切勿過度追高殺低，短線操作者沿 5 日線不破前挑選強勢股操作，中長線投資人靜待拉回量縮止穩後再挑選下半年景氣回溫的產業逢低布局。選股方向可留意 5G、設備、檢測、IC 設計、PCB、生技、高殖利率股。

5.2454 聯發科昨（23）日宣布，推出新款第五代行動通訊（5G）系統單晶片「天璣 720」，鎖定中階市場，挾性價比優勢，已獲得華為、小米、OPPO 等中國大陸手機廠採用。隨著市占率攀升，2454 聯發科股票獲得買盤簇擁，昨天市值衝上 1.08 兆元，緊追 2317 鴻海的 1.14 兆元，今天挑戰超車 2317 鴻海，成為台股市值二哥。

6. 特斯拉財報表現優於預期，今年全年車輛交付目標仍為 50 萬台，加上該公司宣布將在德州設立超級工廠，產能擴增，可望帶動 3665 貿聯 - KY、1536 和大與 6288 聯嘉等供應商業績。

7. 亞洲生技展開幕，國家生技研究園區的創服育成中心昨（23）日宣布，正式啟動生醫新創加速基地，繼阿斯特捷利康、安進等國際藥廠後，美商亞馬遜及台荷加速器自今年起也將加入合作，協助台灣與國際生醫界實質合作。

8. 半導體先進製程需求持續成長，帶動國際半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）及應用材料（Applied Materials）委外訂單不斷釋出。法人指出，極紫外光（EUV）設備模組代工廠 6196 帆宣在接單暢旺下，訂單能見度可望看到年底，全年獲利將可望改寫新高表現。

9.2002 中鋼董事長最近向數萬名員工眷屬發出公開信，他指出，2002 中鋼月盤價已連漲三次，今年 9 月有機會單月轉虧為盈，第 4 季可望見到復甦的曙光，將準備積極迎接「鋼鐵榮景來臨」。