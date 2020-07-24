〈貴金屬盤後〉黃金連漲5日 逼近史上高點；白銀溫和回落

週四 (23 日) 交易，黃金連續第五日收高，距離史上最高收盤價僅剩一步之遙，凸顯嚴重新冠疫情下，市場對黃金的需求相當旺盛。

ThinkMarkets 市場分析師 Fawad Razaqzada 週四研究報告指出，如果黃金能走到 2011 年創下的紀錄高點，那麼誰能說「接下來不會到 2000？」，「顯然，沒人知道金價究竟會不會到達那裡，然而，現在有當然看漲的動能，且基本面的支撐力仍在。」

8 月交割的黃金期貨價格上漲 24.90 美元或 1.3%，收每盎司 1890 美元，盤中高點達 1897.70 美元。

根據套瓊市場數據，最活躍黃金期貨距離 2011 年 8 月創下的史上最高收盤價 1891.90 美元只差一小步。另外，交易最活躍的黃金期貨史上最高的盤中高點是 2011 年 9 月 6 日創下的 1923.70 美元。

7 月交割的黃金期貨價格上漲 25 美元或 1.3%，收每盎司 1889.10 美元，這是最前月契約，但交易量小很多。根據可回溯至 1975 年的數據，這已是最前月契約創下的史上最高價格。

由於美國和其他正努力防疫的國家，其經濟前景持續不確定，成了黃金飆漲的背後支撐力。

約翰 · 霍普金斯大學（Johns Hopkins University）匯總的數據顯示，全球目前確診人數超過 1525 萬人，約莫 62.4 萬人因此死亡。

各國央行和政府推出規模龐大的刺激措施，提供資金以減輕疫情帶來的經濟衝擊，這有利於黃金和白銀的買氣。

雖然黃金週四再上漲，但同日白銀最終溫和回落。白銀價格週三大漲 7.4%，登上 2014 年以來最高水準。前一日 (週二) 白銀收高 6.8%。

9 月交割的白銀期貨價格下跌 16 美分或近 0.7%，收每盎司 22.988 美元。

RBC 財富管理公司總監 George Gero 表示，「白銀終於可以從『窮人的黃金』這稱呼中畢業，過去工業需求狀況對白銀是阻力，在經濟復甦中成了助力。」

Ploutus 資本顧問公司的首席市場分析師 James Hatzigiannis 將黃金漲勢歸因 2 大因素，一個是美元走疲，美元已經接近今年 3 月的低點，另一個因素是參眾兩院和總統慎重指出，美國需要再一輪刺激法案。

「這引起投資者湧向抗通膨的避險資產，例如黃金和其他對沖通膨的資產。我相信，通貨膨脹肯定會加劇，食物價格大幅上漲，以及美元受重創。」

ICE 美元指數本週迄今下降 1.3%，7 月迄今下跌了 2.7%。

週四公布的經濟數據顯示，截至 7 月 18 日的一週中，美國初次請領失業救濟金人數上升 10.9 萬人，達 142 萬人，為 3 月下旬以來首次上升。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，美國就業報告再次證實美國經濟「迫切需要幫助」，此轉為支撐黃金避險需求。

其他金屬交易

9 月交割的銅期貨價格上漲 0.5%，收每磅 2.9385 美元。

10 月交割的白金期貨價格上漲 0.7%，收每盎司 963.80 美元。

9 月交割的鈀金期貨價格上升 0.5％，收每磅 2239.80 美元。