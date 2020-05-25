普生4月每股虧0.15元 訂單能見度看至6月底

精準醫療廠普生 (4117-TE) 陸續取得歐盟體外診斷醫療器材 (CE-IVD) 認證及印度中央藥物標準控制局 (CDSCO) 進口許可證，今 (25) 日依主管機關要求公布自結數，4 月稅後虧損 759 萬元，虧較去年同期增加，每股虧損 0.15 元。

普生 3-4 月營收 4484 萬元，年減 18.09%；稅後虧損 1755 萬元，虧損較去年同期增加，每股虧損 0.35 元。

普生旗下抗疫產品 GB SARS-CoV-2 RT-PCR 核酸檢測試劑，4 月底取得歐盟認證，並小量出貨至國外市場，5 月開始放量，法人看好，在產品持續出貨下，訂單能見度看至 6 月底，5、6 月營收可期。

普生 GB SARS-CoV-2 RT-PCR 核酸檢測試劑，可分別透過採集唾液、鼻咽等呼吸道分泌物樣本及少量血液樣本檢體，檢測出 3 個基因標靶的定性檢測，檢測時間約 1-1.5 小時，便可辨識檢體是否感染新冠肺炎病毒，且準確率超過 9 成。

普生的核酸檢測試劑產品，繼今年 4 月取得歐盟體外診斷醫療器材 (CE-IVD) 認證後，與印度客戶 Innvolution Healthcare Pvt. Ltd. 合作，再取得印度進口許可證。