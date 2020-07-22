〈美股早盤〉不甩美中關係緊張！輝瑞大漲4%帶道瓊小漲

基於保護美國的智慧財產權等因素，美國政府於週三 (22 日) 突然命令中國關閉駐休士頓總領館，此外，美國也在週二 (21 日) 起訴了兩名中國駭客，導致美中緊張關係惡化的風險上升，並加深了市場的不安情緒。

聯合航空 (UAL-US) 及 Snap(SNAP-US) 週二 (21 日) 美股盤後公布 2020 財年第二季財報，受到疫情衝擊，兩間公司財報表現不佳，股價於週三開盤分別下滑 0.67% 及 5.58%。

週三 (22 日) 美國政府宣布，預計提供製藥大廠輝瑞 (PFE-US)19.5 億美元資金，協助該公司生產和交付 1 億劑的新冠肺炎 (COVID-19) 疫苗，促使輝瑞股價於早盤大漲 4.44%，帶動道瓊早盤小漲，不甩美中外交關係緊張。

新冠疫情發展

美國總統川普一反過去對疫情輕描淡寫的態度，週二 (21 日) 在白宮疫情簡報會上嚴正警告，美國新冠疫情可能會在「情況好轉之前變得更糟」，並明確且強烈要求美國人應戴上口罩。

泰國一名高級官員在週三 (22 日) 表示，泰國計畫再度將緊急狀態延長至 8 月底，維持目前為遏制疫情爆發而採取的安全措施。

美國經濟刺激

美國民主黨及共和黨兩黨的議員週二 (21 日) 皆表示，國會恐怕無法趕在 7 月底每週額外 600 美元的失業補助金到期之前，就通過新一輪的刺激法案。

眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 表示，希望兩黨化解歧異，在下週結束前催生法案。但就算國會在 7 月 31 日之前擬定法案內容，還得經由國會表決通過，才能交由總統川普簽署以立法。

美中關係進展

中國外交部表示，21 日美方突然要求關閉駐休士頓總領館，中方指責這是美方單方面發起的政治挑釁，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。對此，美國國務卿發言人 Morgan Ortagus 週三 (22 日) 發表聲明，稱此舉旨在保護美國的智慧財產權和美國的個人訊息。

截至台北時間週三 (22 日)22 時許：

道瓊指數下跌 27.88 點或 -0.10%，暫報 26812.52 點

那斯達克上漲 21.69 點或 0.20%，暫報 10702.05 點

標普 500 上漲 0.50 點或 0.02%，暫報 3257.80 點

費半上漲 2.36 點或 0.11%，暫報 2096.72 點

台積電 ADR 上漲 0.50% 至每股 68.19 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.586%

紐約輕原油下跌 1.34% 至每桶 41.36 美元

布蘭特原油下跌 1.11% 至每桶 43.83 美元

黃金上漲 0.31% 至每盎司 1849.65 美元

美元指數下跌 0.18% 至 94.890 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

聯合航空早盤下跌 0.67%，達 32.85 美元。

聯合航空於週二 (21 日) 盤後公布第 2 季財報，Q2 由盈轉虧且淨虧損達 16.3 億美元，營收暴減 87%，反映新冠肺炎疫情導致航空旅遊需求急凍。聯航預估第 3 季平均每日現金消耗 2500 萬美元，較第 2 季的 4000 萬美元下滑；為削減成本，刪減數千個航班，讓上百架飛機暫停飛行。

Q2 財報關鍵數字

調整後每股虧損： 9.31 美元，遜於 FactSet 預期 8.96 美元

淨虧損： 16.3 億美元

營收： 14.8 億美元，年減 87%，高於 FactSet 預估 13 億美元

Snap 早盤下跌 5.58%，達 23.35 美元。

Snap 於週二盤後公布第二季財報，Snap 第二季的 DAU 季增近 4% (自 2.29 億人上升)、年增 17%(自 2.03 億人上升)。Snap 表示，第三季迄今營收較去年同期上升 32%，但由於廣告需求支撐力消失，這樣的上升速度在第三季剩餘的時間應該會放緩，最終成長率大致在 20%。

第二季財報關鍵數據 vs. 分析師預期

每股虧損：9 美分 vs. 9 美分 (Refinitiv)

營收：4.54 億美元 vs. 4.391 億美元 (Refinitiv)

全球每日活躍用戶 (DAU)： 2.38 億人 vs. 2.3848 億人 (FactSet)

每用戶平均收入 (ARPU)： 1.91 美元 vs. 1.87 美元 (FactSet)

淨損：自去年的 2.55 億美元年增近 28% 至 3.26 億元美元

特斯拉早盤上漲 1.93%，達 1598.57 美元。

特斯拉的歐洲汽車製造目標前景意外樂觀。知情人士表示，特斯拉德國柏林的超級工廠 (Gigafactory) 每年電動車產量可能高達 200 萬輛，是福斯汽車沃爾夫斯堡工廠產量的兩倍以上。特斯拉預估歐洲電動車市場容量約為 1200 萬輛，若特斯拉每年以 200 萬輛的速度生產，特斯拉將可佔歐洲電動車市場約 16% 市佔率。

今年第二季特斯拉也受新冠肺炎疫情的衝擊，但相對其他汽車製造商表現較好，交付量僅衰退 5%。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月 FHFA 房價指數年增率報 5.9%，前值 5.5%

美國 5 月 FHFA 房價指數月增率報 -0.3%，預估 0.4%，前值 0.2%

美國 FHFA 房價指數月增率 (圖：Trading Economics)

華爾街分析：

前印度央行總裁、現芝加哥大學教授 Raghuram Rajan 表示，儘管近日來新冠疫苗開發商頻傳喜訊，但疫情對於經濟造成的傷害，仍將持續一段較長的時間。

Rajan 指出，自 3 月份開始各國政府採取的封鎖措施，導致許多小型企業的營運受到嚴重衝擊，在長期沒有營業收入的情況下，這些企業將面臨倒閉的風險。此外，即使新冠疫苗成功獲得核准，民眾的信心恢復仍需要一段時間，且經濟將持續維持在低於產能的狀態。