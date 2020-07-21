〈能源盤後〉新冠疫苗臨床試驗結果正面 WTI收高逾40美元

週一 (20 日) 交易，原油期貨價格收高在每桶 40 美元以上，係因新冠疫苗試驗結果傳出正面消息，有助於抵消全球確診人數超過 1450 萬人造成的能源需求擔憂。

ThinkMarkets 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，市場風險偏好增強，係因消息指出，牛津大學和 AstraZeneca (AZN-US) 正在密切關注的冠狀病毒疫苗在臨床試驗上似乎安全且激發了免疫反應 (出現抗體)。

然而，「過去幾週，原油價格事實上一直異常平靜，表明可能很快就會出現大波動，市場對需求情況改善的期待可能讓多頭滿意。」

8 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 22 美分或約 0.5%，收每桶 40.81 美元，盤中低點達 39.83 美元。該契約上週略收高 0.1%，並將於週二收盤到期。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 14 美分或 0.3%，收每桶 43.28 美元，該契約上週收低 0.2%。

Razaqzada 表示，雖然早期疫苗試驗顯然是「好消息，但科學家認為現在確認該疫苗是否足以提供保護還太早了。正在進行 3 階段試驗，其中有樣本數更大的試驗，因此不久的將來應該就會有答案。」

他提到，雖然疫苗進展的速度加快，但美國各州的確診速度也持續上升，例如加州，同時洛杉磯似乎又要再面臨一波封鎖關閉。

根據約翰 · 霍普金斯大學（Johns Hopkins University）彙編的數據，全球新冠死亡人數已經超過 60.6 萬人，其中美國占 14 萬人以上位居榜首。同時，北卡羅來納州、路易斯安那州和肯塔基州週日報告了創紀錄的病例數，佛州連續 7 日的平均記錄為約莫 1.2 萬人感染，熱點亞利桑那州以死亡人數 147 人創下紀錄高點。

Razaqzada 表示，「然而，隨著其他地區主要經濟體開放，原油需求應該會上升，倘若疫苗很快就能問世，就會有更多原油需求。」

更甚者，OPEC + 上週決定 8 月起縮小減產規模的決議「只是照原訂計畫走」，「 OPEC + 的供應仍將受到相當大的限制，再加上需求成長可能加速下，市場可能會提早達到平衡。」

Schneider Electric 大宗商品高階分析師 Robbie Fraser 表示，「同樣看漲方面，原油庫存也仍在下降。從美國庫存到浮動油輪，數據繼續顯示市場正在削減多餘的供應，這減輕了當前的需求擔憂。」

商品交易者也關注歐美的疫情紓困刺激措施進展。據報導，歐盟高峰會就 7500 億歐元「復甦基金」在歷經貸款與贈款的嚴重分歧後，已接近達成協議。與此同時，美國國會議員已準備開始討論額外的新冠病毒紓困法案。

與此同時，天然氣期貨價格繼上週下跌 4.8% 後，週一又重挫 4.5% 至每百萬 Btu 1.641 美元

市場越來越擔心經濟復甦緩慢，這使得天然氣和石油一同承壓， Schneider Electric 大宗商品高階分析師 Christin Redmond 表示，「就未來 6-10 天前景，美國西南部天氣預報返回較冷的氣溫，儘管美國其餘地區預計仍會出現異常炎熱的天氣。」

「異常炎熱的天氣加上天然氣價格低，這支撐了今年夏季發電的需求，但這些收益已被 LNG (液化天然氣) 出口量和工業用戶的流失給抵消殆盡了。」

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