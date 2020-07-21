熱映上半年純益年增41倍 EPS 10.68元 賺逾一股本

熱映 (3373-TW) 今 (21) 日公佈自結，受惠額 / 耳溫槍海外需求增加，上半年稅後純益 4.63 億元，年增 4109%，每股純益 10.68 元，不僅獲利寫新猷，也賺逾 1 股本。

熱映體溫量測產品熱銷，3 月開始月營收跨過 2 億元，6 月營收更衝上 2.72 億元，月增 5.88%、年增 285.97%；稅後純益 8740 萬元，月減 23.73%、年增 4755.6%，每股純益 2.02 元。

熱映第 2 季營收 7.4 億元，季增 88.52%、年增 247.74%，稅後純益 3.04 億元，季增 91.19%、年增 2940%，每股純益 7.02 元；上半年營收 11.33 億元，年增 200.74%。

熱映主要產品為額 / 耳溫槍等體溫量測相關，代工客戶為歐姆龍，由於新冠肺炎疫情蔓延全球，帶動海外客戶需求強勁推升營收成長，海外營收比重也從過去的 5-6 成，拉升至 7 成以上。

近期中國政府針對防疫產品祭出新規定，體溫測量產品需向北京商務部重新審查，部分廠商產品未登錄白名單，導致產品無法出貨，對此，熱映表示，雖然主要產能集中在中國，但旗下測量產品都均已通過審核，出貨未受影響。

法人表示，原本中國新規定下，熱映有機會迎來轉單，不過隨著中國生產秩序恢復、出口禁令取消，加上市場對耳溫槍、額溫槍需求轉弱下，熱映對後市看法轉為保守。