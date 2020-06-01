熱映5月營收年增逾2倍 出貨無懼中國新審查制可望迎轉單

熱映 (3373-TW) 今 (1) 日公布 5 月營收，受惠新冠肺炎疫情，海外測量產品需求爆發，帶動額 / 耳溫槍出貨量同步增長，單月營收 2.57 億元，月增 22.05%、年增 243%；累計前 5 月營收 8.61 億元，年增 181%，法人看好，熱映不受中國新產品審查制度影響，將有機會單迎轉單效應。

熱映表示，新冠肺炎疫情延燒，歐美地區對額 / 耳溫槍需求強勁，營收比重從 5-6 成，目前已超越 7 成，不過目前中國廠區稼動率高，也能滿足客戶需求，暫無規劃擴產計畫。

近期中國政府針對防疫產品祭出新規定，體溫測量產品需向北京商務部重新審查，部分廠商產品未登錄白名單，導致產品無法出貨，對此，熱映表示，雖然主要產能集中在中國，但旗下測量產品都均已通過審核，出貨無受到影響，法人則看好，熱映將有機會迎來轉單效應，營運持續成長。

熱映指出，過去在中國申請產品認證，會經過多方考核，如確認產品、設計、圖鑑等是否符合相關規定，依據不同產品，審核時間約 1 年至 1 年半，而此次中國政府祭出新政策，一次湧入大量待審查產品，估審查時間可能較往年久。

熱映日前公布自結數，4 月稅後純益 1.02 億元，年增 202.4 倍，每股純益 2.35 元；累計前 4 月稅後純益 2.61 億元，每股純益 6.01，已賺逾半個股本。