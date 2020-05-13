網家Q1獲利年增逾100% EPS 0.88元 近3年來單季最高

台灣最大電子商務集團網路家庭 (8044-TW) 於今 (13) 日公布第一季財報，在宅經濟發酵帶動下，單季稅後純益 1.03 億元，年增 109.7%，每股純益 0.88 元，創 11 季以來單季新高，網家表示，樂觀看今年營運表現。

網家第一季合併營收 106.8 億元，年增 16.05%，營業毛利 12.72 億元，年增 12.65%，毛利率 11.91%，年減 0.36 個百分點，營業利益 1.45 億元，年增 97.6%，營業利益率 1.36%，年減 0.56 個百分點。

網家表示，第一季業績成長動能佳，實體通路買氣轉移至線上購物，旗下 B2C 網購除保持 3C 產品的優勢，非 3C 產品如日用和生活用品銷售也亮眼，並拓展年輕女性市場，注入成長新動能。

隨著實體店大量轉向網路經營趨勢，C2C 交易市集的微型店家和個人賣家數量快速增長。

網家統計，旗下 PChome 商店街因大幅降低店家進入網路銷售市場門檻和成本，推出期間詢問度激增 1 倍，申請參加專案的店家數增加 30%；而露天拍賣與美國 eBay 以及日本 Rakuten 海外代購服務美妝品銷量成長超過 60%。

此外，網家深耕會員服務，Pi 拍錢包積極整合通路資源，目前已累積近 90 萬會員、18 萬個通路點，推升第一季整體交易筆數較去年同期成長超過 1.7 倍。

網家強調，今年隨著網路金融業務啟動，P 幣生活圈仍將持續擴大，搭配電商長期成長趨勢，全年營運表現可期。