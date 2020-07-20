亞泰影像上半年純益1.91億元創同期新高 EPS 2.63元

亞光集團旗下亞泰影像 (4974-TW) 今 (20) 日獲利，第二季稅後純益為 1.02 億元，上半年稅後純益 1.91 億元，每股純益為 2.63 元，創歷史同期新高。亞太影像受惠南亞緬甸廠產能擴充，生產條件有利推升獲利成長。

亞泰影像第二季營收 10.13 億元，毛利率 17.97%，季增 2.73 個百分點，年增 2.91 個百分點，由於營收規模擴大，經濟效益顯現，帶動毛利率上揚，本業獲利及獲利率皆創單季最佳，不過稅後純益 1.02 億元，季增 14.61%，年減 14.29%，反映匯損壓力，每股純益為 1.4 元。

亞泰影像上半年營收 18.07 億元，營業毛利 3.03 億元，毛利 16.77%，年增 2.76 個百分點，稅後純益 1.91 億元，年增 9%，獲利再創同期歷史新高，每股純益 2.63 元。亞泰影像 2020 上半年本業獲利持續成長，毛利率、營業淨利率、稅後純益率創同期高點。

亞泰影像今年將再擴充總產能 11%，全年總產能將從 2700 萬套增加到 3000 萬套，第二季客戶端去化動能佳、生產效率提升，引導獲利上揚，第三季仍是旺季。

亞泰影像去年完成緬甸廠產能擴充，月產能 110 萬套，今年每月產能將擴充到 130 萬套；今年資本支出規劃 5000 萬元到 1 億元，整體產出量持續提升；亞泰影像目前產能分布在深圳及緬甸，將積極提高緬甸廠 CIS 模組產能，未來產能目標兩地各占一半，整體產出量將再提升。

亞泰影像是全球第二大多功能事務機 (MFP) 彩色影像感應器 (CIS) 製造商，年產能 2700 萬套，第一季營收 7.93 億元計算，MFP 應用占 93%，掃地機器人測應用占 5-6%，其他為醫療、驗鈔等應用。

亞泰影像每股配發 3.3 元現金股利，股利已在 7 月 2 日除息，7 月 24 日發放。