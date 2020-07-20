外資買超44.11億元 近9日最大量 三大法人共買超50.55億元

台股今 (20) 日開高後遭遇賣壓襲擊，早盤一度大跌逾百點，但低接買盤進場後，大盤跌幅收斂，終場小跌 7 點，收在 12174.54 點。三大法人同站買方，外資連 2 買、買超 44.11 億元，為近 9 個交易日買超金額最大量，三大法人聯手買超 50.55 億元。

觀察籌碼面，外資連 2 買、買超 44.11 億元；投信持續買超 6.42 億元，連 6 買；自營商則小買 865 萬元，三大法人合計買超 50.55 億元。

台股早盤一度大跌逾百點，蘋概三王僅大立光力守盤上，台積電、鴻海皆在盤下震盪，受立訊搶進蘋果供應鏈利空打擊，鴻海終場更下跌 1.36% 作收。

從族群表現來看，生技股持續淪為成為重災區，中天、合一、晶宇、杏輝、亞諾法、合世、杏國、太景 - KY 苦吞跌停，台微體、順藥、祺驊、大學光也有超過 6% 的跌幅。

受到防護衣國家隊傳遭砍單消息衝擊，紡織族群同樣走弱，高價股聚陽、儒鴻股價陷入回檔，銘旺實、福懋、利華、三洋紡跌幅均超過 2%。

代工大廠緯創將出售出售集團旗下緯新資通 (昆山)、緯創投資 (江蘇) 及其相關業務予立訊集團，市場解讀，紅色供應鏈恐進一步搶食蘋果訂單，受此消息影響，緯創開盤股價重摔，盤中一度打入跌停價，終場大跌 7.96%。

法人指出，大型權值股與金融股今日出現明顯撐盤，化解指數早盤下殺壓力，由於先前大盤已漲多，加上美股動能趨緩，估短線指數將持續處於盤整狀態，中長線格局仍正向看待。