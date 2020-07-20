OANDA本週外匯市場看點（2020年7月20日〜7月24日）

上週貨幣對強弱

從上週外匯市場主要貨幣的強弱來看，歐元仍然堅挺，澳元相對堅挺但是，仍然有很多貨幣對在小幅波動，很難找到方向感。

(資料來源: OANDA)

本週關注材料

歐盟重建基金的協議

週末將舉行歐盟峰會，討論重建基金，但迄今尚未達成任何協議，談判正按市場預期進行。

在撰寫本文時，談判仍在進行中，但是根據談判的結果，從本周初開始，主要是在歐元方面，似乎會有不穩定的推移。

新型冠狀病毒相關

儘管上周全球感染人數有所增加，但金融市場保持穩定，部分原因是人們對疫苗開發的期望以及中央銀行的寬鬆政策。目前，市場仍然樂觀，但是感染的蔓延被認為是一個嚴重的情況，根據未來的情況，市場的風險承受能力可能會降低，因此請注意最新的新聞以及市場對此的反應。

歐洲採購經理人指數（PMI）

本週將在歐元區和英國公佈發布採購經理人指數（PMI）。市場預測可能會比上次更好，並且如果商業景氣得到改善，則被認為是歐元和英鎊的支撐因素，而如果疲軟，則可能是向上壓力的材料。歐盟復興基金的去向和歐洲貨幣交易時需要注意的價格活動。

日本的休假日

本週四開始日本將進入連休。日本休假日時東京時段流動性將低，並且預計市場將保持平穩，因此在交易時要小心。

主要貨幣與美元的走勢

USDJPY

上周美元兌日元從 106 日元後半段至 107 日元前半段持續小幅波動。從日線圖看，盤面持續盤整情況，行情走勢持續很難判斷。

從 OANDA 持倉數據圖表看，在買入持倉中，持有賬面損失的倉位少許增加，低價位下跌，要小心這些買入持倉的止損賣出情況。

從 OANDA 掛單數據圖表看，限損賣出掛單比較少，接近 106.00 附近買入掛單很多，在下跌時想要買入的交易者很多，直到跌破 106.00 為止，似乎相對穩固。

但是，出現跌破 106.00 的情況，下跌過程中構成的買入持倉的止損影響，可能增強下跌趨勢，因此下跌時要小心。

(資料來源: OANDA)

EURUSD

上週歐元兌美元持續堅挺推移，並在上漲至 1.145 附近。

從 OANDA 持倉數據圖表看，盤面傾向於買盤，其中很多持有賬面損失，在下跌位置，回購，高價位上漲的話，止損買入增加，可以考慮持續強勢的推移可能性。

從 OANDA 掛單數據團看，在上週阻力位的 1.145 上方有很多限損買入掛單，上漲的話短期內受這些影響，有必要小心上漲勢頭。

(資料來源: OANDA)

GBPUSD

上周英鎊兌美元持續方向感很難判斷的推移。從日線圖看，價格逐漸收縮，有蓄力的跡象，要關注均衡會上下向哪個方向被打破。

從 OANDA 持倉數據圖看，多空幾乎沒有什麼偏差，盤面以當前價格為中心左右都相對平衡，似乎很難會出現波動，價格上下向某個方向波動，多空一方的持倉止損可能增加，可能可以考慮行情的方向會出現。

(資料來源: OANDA)

AUDUSD

上週澳元兌美元在高位圈小幅波動持續。從日線圖看，雖然低價位逐漸上漲，似乎相對走強，但是近期阻力位的 0.707 附近出現疲軟情況，本週要關注能否突破 0.707 位置。

從 OANDA 持倉數據圖看，盤面傾向於賣盤，由於持續堅挺推移，其中持有賬面損失持倉很多，高價位上漲的話，這些持倉的止損買入可能增加。

但是，從 OANDA 掛單數據圖表看，近期位置少許下方限損賣出掛單也增加，價格出現跌破低位線和近期支撐位時，短期內受這些影響要小心下跌情況。

(資料來源: OANDA)

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

此文章僅供參考，非專業投資建議，也非證券買賣的解決方案。文中觀點來源於作者，與 OANDA（安達）及其子公司，員工和管理人員沒有必然聯繫。槓桿交易具有高風險，並非適合所有人，若操作不當，您可能會損失存入的所有資金。