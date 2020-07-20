【袁志峰專欄】香港疫情惡化 拖累恒指表現

袁志峰 2020年7月20號8點13分

7 月 20 日推介 - 網易 (9999, 上日收市 $140.5)

1) 股市前景

上周五港股成交顯著減少，反映投資者採觀望態度，本地疫情惡化對經濟活動有負面影響，估計港股今周進入整固階段，大幅下跌概率不高，恒指技術支持位下調至 24500 點。

教育、遊戲及物管是上周五資金輪動的受益板塊，預計短期可持續。當中遊戲板塊可看高一線，因暑期是遊戲旺季。

今天推介是中國第二大遊戲公司的網易 (9999)，今年首季度收入及盈利分別按年升 18% 及 49%。股價從今年高位已跌 16%，調整幅度高於其他大型科技股的 8%-12%。

2) 上日中港股市況總結

恒指上周五高開 171 點，最多漲 293 點，收報 25089 點，漲 118 點或 0.4%，成交額按日減少 35% 至 1295 億元，為本月最少，反映投資者持觀望態度。港股通南向淨買入增至 19 億元，但遠低於 7 月以來日均淨買入的 48 億元。

藍籌股 23 升 24 跌 3 持平。消費股恒安國際 (1044) 是升幅最大藍籌，漲 7%。其次是中國生物製藥 (1177)、創科實業 (699) 及蒙牛乳業 (2319) 升逾 4%。表現最差是太古 (19)、恒隆地產 (101) 和信和置業 (83)，全是本地地產股，跌幅 1%-2%。大型科技股反彈並跑赢大市。騰訊 (700)、美團 (3690)、阿里巴巴 (9988)、小米 (1810) 和京東 (9618) 漲 2%-3%。

板塊方面，前期熱門股包括半導體、手機、軟件和汽車股回歸平淡。教育、啤酒、遊戲和物管股跑贏大市。中國東方教育 (667) 及中教控股 (839) 漲 10%-11%。IGG(799) 和中心遊 (302) 升 7%-9%。百威亞大 (1876)、華潤啤酒 (291) 及青島啤酒 (168) 升 3%-6%。綠城服務 (2869)、永升生活 (1995) 及新悦城服務 (1755) 漲 4%-5%。7 月 13 日上周一建議買入的建業新生活 (9983) 急升 11%。

上証指數早盤衝高回落，最多曾跌 0.9%，午後回稳，收報 3214 點，微升 0.1%。深証成指升 0.9%。滬深兩市成交減少至 1.1 萬億人民幣，之前連續 8 個交易日超過 1.5 萬億人民幣。北向資金連續三日淨流出後轉為淨買入，但金額只有 10 億元人民幣，7 月以來累積淨流入為 394 億元人民幣。

3) 上日美股市況總結

上周五美股三大指數窄位反覆，道指收報 26671 㸃，跌 67 點或 0.2%，標指和納指同樣升 0.3%。美匯指數跌至 95.96。紐約期金升至 1810 美元。約翰霍普金斯大學統計，美國上周四單日新增確診 77255 宗新冠病例，創下紀錄新高。

4) 宏觀 / 行業訊息

中國外匯管理局統計顯示，上半年境外投資者淨增持境內債券和股票 729 億元 (美元，下同)，債券及股份佔 596 億元和 133 億元。截至 6 月底，境外投資者持有債券及股票餘額分別為 3691 億元及 3684 億元，較去年底分別上升 13% 和 16%。(信報)

銀保監會在《關於優化保險公司權益類資產配置監管有關事項的通知》中，對保險公司投權益類產品，掛鉤償付能力充足率，給出了 8 檔比例監管，保險公司投權益類資產最高可以達到上季末總資產的 45%。(Wind)

證監會有關部門向派出機構發出《支持證券基金行業實施組織管理創新》的文件，文件中指出，為提升證券基金經營機構核心競爭力，推動行業高質量發展，證監會支持證券基金行業實施組織管理創新，一是鼓勵市場化併購重組，二是支持券商、基金開展股權激勵計劃。 派出機構在收到文件後將向轄區內券商、基金轉發。(財聯社)

5) 個股訊息

阿里巴巴 (9988) - 據彭博報道，軟銀集團再通過固定波幅合約與跨價期權組合，利用阿里巴巴股份融資 22 億美元。上述交易預計將於 2024 年 5 月及 2024 年 6 月結算，軟銀是在上月 25 日發布的年度財務報告中第 276 頁悄悄披露。(信報)

阿里健康 (241) - 披露權益顯示，由阿里巴巴創辦人馬雲持股 40% 的雲鋒基金上周二以平均價每股 22.65 元，在場內出售 1.54 億股阿里健康股份，涉資 34.9 億元。減持後，雲鋒基金的持股量由 33.5% 降至 32.3%。(蘋果日報)

新城悅服務 (1755) 發盈喜，料至 6 月 30 日止 6 個月集團淨利潤將較去年同期的 1.17 億元人民幣至少增長 50%。(蘋果日報)

國泰航空 (293) - 上周五發出盈利警告，預料今年上半年虧損額高達 99 億元，是有紀錄以來最差的上半年。(信報)

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