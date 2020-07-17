零股交易熱 掌握2眉角賺高價股行情

全民買股熱！不只大戶全數回籠，小資族買不起一張高價績優股，也透過零股勇於進場。不過許多投資人有零股很難買賣的困擾，分析師許博傑在直播節目《股市小葉問》指出，掌握買進加價買、賣出減價賣兩大原則，用收盤價加減 0.5%~1% 出價，就能提升成交率。

根據金管會資料顯示，今年上半年零股交易金額比去年同期大增 52%，盤點 6 月小資族最愛買的前十大高價股零股分別為：台積電 (2330-TW)、大立光(3008-TW)、聯發科(2454-TW)、鴻海(2317-TW)、國巨(2327-TW)、玉晶光(3406-TW)、元大台灣 50(0050-TW)、義隆(2458-TW)、矽力 - KY(6415-TW) 及台達電(2308-TW)。

這 10 檔熱門零股標的哪些買得最好？許博傑特別點名國巨。他認為國巨這兩年大舉併購整合，並且擴張車用、5G 領域，最重要的是股價已經從高檔拉回，但獲利能力並未減弱，以時間及位階來看，現在正是介入的好時機。

此外，零股也能賺波段行情，許博傑建議挑選法人有進出的個股操作，並提醒零股不是隨時可買賣，成交流動性較低，因此要超前部署設定停利停損、見好就收。例如之前生技股受惠題材飆漲，就能透過零股參與行情，在連續大漲時設定停利點，到達目標價就提早獲利了結，才不會在行情大跌時變成賣不掉的燙手芋。

至於長期投資零股，產業龍頭、公司產品具護城、每年配息率高於 50%，且大股東結構裡有政府基金的標的，是較好的存股選擇。

時序進入第三季，若想用零股追高價股行情，許博博認為接下來是電子股旺季，群聯 (8299-TW)、聯發科(2454-TW) 及台積電 (2330-TW) 表現空間大，且搭上 5G 及 AI 成長趨勢，賺波段、定期定額存股都攻守兼備；此外，和泰車 (2207-TW)、精華(1565-TW) 及統一超 (2912-TW) 也有基本面利多，值得關注。