寒武紀下周上市 發行價每股64.39人民幣

周四 (16 日) 晚間被喻為「中國 AI 晶片第一股」的寒武紀宣布將於 2020 年 7 月 20 日 (周一) 在科創板掛牌上市，共發行 4010 萬股，發行價為每股人民幣 64.39 元，募資金額為人民幣 25.8 億元。

寒武紀此次戰略配股對象有聯想、美的控股、OPPO、中證投資 4 名戰略投資人，共取得 710.4536 萬股份。

當中，聯想、美的控股、OPPO 閉鎖期為 12 個月，中證投資閉鎖期為 24 個月，閉鎖期自上市之日起開始計算。

寒武紀營運強項在 IP 授權，2017 年、2018 年營收全來自 IP 授權，而華為海思則分別貢獻 98% 及 97%。

(圖片: AFP)

不過 2019 年寒武紀 IP 授權營收急縮，主要因為失去華為海思這個大客戶。雪上加霜的是目前華為海思已擁有包含終端智慧晶片、雲端智慧晶片、邊緣智慧晶片的完整產品線，而這些也剛好與寒武紀重疊。

這個利空也反應在 IPO 的過程，寒武紀在公開說明書中指出計劃募集人民幣 28.01 億元。但實際募集金額只有人民幣 25.8 億元，這在科創板發行紀錄中並不常見。

有投資銀行認為市場對寒武紀展望一直有爭議，公開說明書計劃的發行金額顯示公司對自己預期有點高。而在詢價中也反映出市場並不認同寒武紀自己預期的價格。

但寒武紀在失去華為海思這一大客戶後，很快又與中科院進行戰略合作。目前中科院也持有寒武紀 18% 股份成第二大股東。

由於中科院直屬中國國務院管理的國營機構，寒武紀似乎期待利用國家資源壯大自身日後發展。