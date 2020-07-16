〈美股早盤〉初請失業金人數高於預期 道瓊早盤下跌逾100點

週四 (16 日) 美國勞工部公佈截至 7 月 11 日當週的初請失業金人數，報 130 萬人，高於市場預估值 125 萬人，顯示由於美國近日來疫情嚴重，導致部分地區重新實施封鎖措施，亦使得就業市場的恢復速度趨緩。

週四 (16 日) 摩根士丹利 (MS-US) 及美國銀行 (BAC-US) 亦於美股盤前公布 2020 財年第二季財報，摩根士丹利 Q2 營收及獲利雙雙優於市場預期，促使股價於開盤上漲 1.74%。美國銀行為了因應疫情而提撥 40 億美元的貸款損失準備金，股價於開盤下跌 1.86% 。

週四 (16 日) 中國公布第二季 GDP 增長率，報 3.2%，在遭受疫情衝擊後轉負為正，但陸股仍於收盤大跌。週四美股結束昨日的漲勢，四大指數皆於開盤下跌，道瓊指數下跌超過 100 點。台積電 ADR 下跌 2.73%

新冠疫情發展

美國傳染病學權威佛奇 (Anthony Fauci) 週三 (15 日) 表示，美國將在年底前達到開發出新冠肺炎 (COVID-19) 疫苗的目標，對於中國可能先美國一步開發出疫苗，佛奇表示，不認為中國會在這場疫苗競賽中勝出，此外，佛奇強調，Moderna (MRNA-US) 的臨床實驗結果特別令人振奮。

美中關係進展

週三 (15 日) 《彭博》引述消息人士透露，美國總統川普 (Donald Trump) 簽署《香港自治法》後向身邊人士透露，他不願美中緊張關係進一步升高，對制裁破壞香港自治的中國高官黑名單有所保留。

截至台北時間週四 (16 日)22 時許：

道瓊指數下跌 167.94 點或 -0.63%，暫報 26702.16 點

那斯達克下跌 100.74 點或 -0.95%，暫報 10449.75 點

標普 500 下跌 22.97 點或 -0.71%，暫報 3203.59 點

費半下跌 21.22 點或 -1.03%，暫報 2042.95 點

台積電 ADR 下跌 2.73% 至每股 65.13 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.610%

紐約輕原油下跌 0.97% 至每桶 40.80 美元

布蘭特原油下跌 0.66% 至每桶 43.50 美元

黃金下跌 0.50% 至每盎司 1804.65 美元

美元指數上漲 0.04% 至 96.082 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

美國銀行早盤下跌 1.86%，達 23.69 美元。

美國銀行於週四 (16 日) 盤前公布 2020 財年第二季財報，投資市場業務營收超出預期，然而，為應對新冠疫情相關的潛在貸款損失，美國銀行提撥了 40 億美元的貸款損失準備金，也使得淨利大跌 52%。此外，美國聯準會 (Fed) 為提振經濟將利率降至接近零的水平，使得美銀的淨利息營收 (NII) 減少了 11%，至 108 億美元。

基於 GAAP 財報關鍵數據:

淨利：32.8 億美元，低於去年同期的 71.1 億美元，年減 52%

EPS： 37 美分，高於分析師預期的 27 美分，低於去年同期的 74 美分

營收：223.3 億美元，低於去年同期的 230.8 億美元，年減 3.2%，高於分析師預期的 220 億美元

摩根士丹利早盤上漲 1.74%，達 51.38 美元。

摩根士丹利於週四盤前公布 2020 財年第二季財報，受惠於交易業務的亮眼成績，促使 Q2 營收增長 30%，固定收益資產交易及股權交易的營收，於 Q2 分別成長 170% 及 23%，達 30.3 億美元及 26.2 億美元，總交易營收高於市場預估值 41.6 億美元。此外，投資銀行業務則增長 39%，達 20.5 億美元。

基於 GAAP 財報關鍵數據:

營收：134 億美元，高於市場預估值 103 億美元

淨利：32 億美元

每股盈餘：1.96 美元，高於市場預估值 1.12 美元

嬌生早盤上漲 0.53 %，達 148.71 美元。

嬌生於週四盤前公布 2020 財年第二季財報，營收優於市場預期，該公司也提高了 2020 全年財測前景，同時強調了該公司致力於新冠肺炎疫苗開發的目標。

基於 GAAP 財報關鍵數據:

淨利：36.3 億美元，低於去年同期的 56.1 億美元，年減 35.3 %

EPS： 1.36 美元，低於去年同期的 2.08 美元，年減 34.6%

營收：183 億美元，低於去年同期的 201 億美元，年減 10.8%，高於分析師預期的 176 億美元



今日關鍵經濟數據：

美國上週初請失業金人數 (萬人) 報 130，預估 125，前值 131.4

美國上週續請失業金人數 (萬人) 報 1733.8，前值 1806.2

美國上週初請失業金人數四週均值 (萬人) 報 137.5，前值 143.7

美國 6 月零售銷售月增率報 7.5%，預估 5.5%，前值 17.7%

美國 6 月核心零售銷售月增率報 7.3%，預估 5.4%，前值 12.4%

費城 Fed 7 月製造業指數報 24.1，預估 20.0，前值 27.5

美國初請失業金人數 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析：

Strategic Wealth Partners 策略師 Nate Fischer 表示，目前美國經濟尚未脫離困境，且較疫情爆發前的水準仍有一段距離。經濟因為疫情的因素而被迫關閉，雖然財政和貨幣刺激政策暫時解決了問題，但市場最終仍需要衛生醫療方面的解決措施。因此，在新冠病毒治療藥物真正問世之前，市場將持續呈現波動狀態。

國際貨幣基金組織 (IMF) 總裁 Kristalina Georgieva 在週四 (16 日) 表示，受到新冠疫情的衝擊，今年以來全球經濟活動出現了前所未有的下滑，儘管目前出現回升的跡象，但可能出現的第二波疫情恐將引發更多破壞。Georgieva 亦強調「我們還沒有走出困境。」