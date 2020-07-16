疫情衝擊 電子支付比率Q1跌破4成 首見衰退

金管會在 2016 年提出電子支付五年倍增計畫，設定 2020 年電子支付比率目標要提高到 52%，距離目標日剩不到半年，據金管會最新統計，今年第 1 季止，電子支付比率為 38.9%，比去年底的 40.91% 還低，是政府推動電子支付政策以來首見衰退，今年底要達成政策目標恐要很拚。

金管會表示，今年第 1 季因為受到疫情影響，民眾消費大舉減少，包括悠遊卡、信用卡等電子支付工具的使用金額明顯減少，尤其信用卡用於出國的消費減少最多，使得今年第 1 季止，電子支付比率降到 38.9%，比去年底的 40.91% 還低。

不過若看統計到 5 月的數字，隨著疫情緩和，防疫新生活反而帶動電支使用，截至 5 月底，國內電支使用者人數已達 865 萬人，較去年 5 月增加 339 萬人，年成長高達 64.45%，預估 6 月、7 月電支使用人數就可望突破 900 萬人大關。

但此次振興三倍券分為實體券與數位券，民眾大多選擇紙本，讓實體券完勝數位綁定，是否會衝擊國內推動電子支付？對此銀行局副局長林志吉表示，這次電子三倍券綁定不如預期有很多因素導致，像是場域的限制、紙本可以使用更彈性等都有關係，金管會會記取三倍券的教訓，作為推動電子支付的改進。

不僅如此，振興三倍券昨 (15) 日開放消費後亂象橫生，其中傳出用台灣 Pay APP 綁定華銀帳戶卻出現大當機狀況，導致民眾無法支付，林志吉指出，電子支付在量大時系統會塞車當機是難免的，只是目前沒有其他金融機構有類似情況通報，金融機構若因介接三倍券出現問題要盡速排除改善，以協助提振經濟。