製鞋廠鈺齊H1稅後純益年增近5% 每股純益3.01元

製鞋廠鈺齊 - KY(9802-TW) 今日公布最新自結獲利，上半年稅後純益 5.26 億元，創歷年同期新高，年增 4.8%，每股純益為 3.01 元。

豐泰 (9910-TW) 日前也公布上半年稅後純益為 22.13 億元，年減 28.94%，按增資後股本 88.17 億元計算，每股純益 2.51 元。

鈺齊 2020 年第二季毛利率及營益率較去年同期雙增，但在營收受疫情衝擊衰退下，獲利較去年同期減少逾 4 成，每股純益 0.99 元，上半年獲利則創同期新高，每股純益 3.01 元。

展望後市，鈺齊主管指出，在歐美陸續復工下，品牌客戶遲延下單或遞延拉貨等狀況已漸恢復正常，不過短期營運仍受疫情干擾，但負面衝擊幅度逐漸收斂，2020 及 2021 年也將有新品牌加入量產，營運節奏可望逐步重回正軌。

鈺齊 2020 第二季營收為 23.76 億元，年減 29.2%，毛利率及營業利益率分別為 19.9% 及 9.8%，較去年同期揚升 4.0 及 1.3 個百分點，也優於 2018 年之 15.5% 及 6.2%，跳脫往年第二季為年度相對低點的情況，不過營收規模減少，加上匯損，稅後純益 1.72 億元，年減 42.1%，每股純益為 0.99 元。

鈺齊上半年營收 51.49 億元，年減 13.2%，毛利率及營業利益率分別達 22.0% 及 11.4%，較去年走揚 4.5 及 2.2 個百分點，兩者均屬歷年同期新高，上半年稅後純益 5.26 億元創歷年同期新高，年增 4.8%，每股純益為 3.01 元。

鈺齊主管指出，目前鈺齊在中國、越南、柬埔寨等地的生產線都已恢復正常產能，關於廠區產能配置，上半年中國、越南以及柬埔寨之占比分別為 27.8%、48.5%、23.7%，非中國產能占比已逾七成 (高於 2019 年 66%，以及 2018 年 60%)。

至於銷售地區 (品牌客戶指定目的地)，歐洲仍是主要市場，上半年營收比重為 44.7%，美洲市場則逐年開發有成，上半年比重已達 39.0%(高於 2019 年 36% 及 2018 年 31%)，多品牌接單策略對產品組合優化、營運規模擴增以及銷售地區分散，確已產生多元正向效果。

鈺齊主要銷售地區歐美市場已陸續不同程度解封並開始部份商業性活動，消費需求有望逐漸提升，未來營運表現，仍需視終端消費市場表現、疫情控管效果以及經濟重啟程度而定，但仍看好全球戶外運動休閒風潮，將持穩擴增調配產能、提升自動化生產比重。

鈺齊去年每股純益 7.81 元，每股擬配現金股利 5.5 元並在除息更完成填息。