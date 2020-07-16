Bloom Energy打入南韓啟動高速成長引擎 台供應鏈高力、康舒受惠

美國燃料大廠 Bloom Energy 昨 (15) 日正式宣布，將透過 SK E&C 進入韓國再生能源市場，預計該地 2040 年前將有共 1.5 萬 MW 的燃料電池需求，未來每年可獲得至少 400MW 的需求，營運將進入高度成長階段，台供應鏈包含高力 (8996-TW) 與康舒 (6282-TW) ，營運將直接受惠。

Bloom Energy 看好，每年 400MW 的需求是 Bloom Energy 每年整體出貨量 200MW 的兩倍以上，法人該為，由出貨預估來看，Bloom Energy 營運將進入高度成長，有助台廠營運。

法人指出，Bloom Energy 經歷多年沉澱，受惠全球氫能需求成長開始加速，Bloom Energy 是透過韓國前三大企業「SK 集團的工程與建設部門 (SKE&C)」進入商用再生能源市場。

另外，Bloom Energy 日前也宣布，三星重工將建造取代重燃油的氫能船，每艘船將有 19MW-100MW 的需求，有助 Bloom Energy 成長幅度驚人。

高力熱處理主力客戶是美國燃料電池大廠 Bloom Energy ；今年 3 月受惠美國燃料電池大廠 Bloom Energy 大拉貨挹注，月營收 2.46 億元改寫 47 個月來新高，也是單月第 4 高，顯見 Bloom Energy 對高力的營收貢獻度，高力電動車馬達焊接及散熱板核心技術，近期也在中國、德國、加拿大與台灣車廠展開生產測試。

高力將配息 2 元，將在 7 月 29 日除息交易。