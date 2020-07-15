〈美股早盤〉Moderna疫苗傳喜訊+高盛財報優預期 道瓊早盤大漲逾300點

週二 (14 日) Moderna (MRNA-US) 新冠疫苗的人體試驗傳出佳音，促使投資人樂觀預期經濟將有望以更快的速度復甦。

Moderna 股價於週三 (15 日) 美股開盤上漲 15.78%，其他與經濟重啟連動性較高的公司，如：美國航空 (AAL-US)、聯合航空 (UAL-US)、及嘉年華遊輪 (CCL-US)，則於開盤分別上漲 8.04%、8.38%、及 8.84%。

另外，道瓊成份股高盛 (GS-US) 於週三美股盤前公布 2020 財年 Q2 財報，營收及獲利雙雙優於市場預估值，促使股價於開盤上漲 4.95%。

受惠於新冠疫苗好消息、以及美股財報優於預期，週三美股延續昨日的漲勢，於開盤四大指數皆上漲，道瓊指數上漲超過 300 點，突破 27000 點。

OPEC+ 將於週三 (15 日) 召開監督委員會，因看好下半年各國陸續經濟重啟之後，用油需求回溫，預估 OPEC+ 官員將討論放寬減產限制，至每日 770 萬桶。

新冠疫情發展

美國疾病管制與預防中心 (CDC) 主任 Robert Redfield 週二 (14 日) 表示，假如每個人都戴上口罩，美國的新冠肺炎 (COVID-19) 疫情有望在四到八週內獲得控制，呼籲決策官員應該考慮下令全民戴口罩。

美中關係進展

週二 (14 日) 美國總統川普召開記者會，宣布簽署香港自治法案，並終止香港優惠待遇，回擊中國削弱香港的自治。針對美中貿易協議，川普則表示，按目前的狀況，他不可能與中國達成第二階段貿易協議，且無意和中國進行談判。

美國經濟刺激

美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 週二 (14 日) 表示，她將取消或推延國會 8 月的休會期，希望能趕在每週 600 美元的額外失業救濟金到期前，批准新一項新冠疫情救濟法案。

截至台北時間週三 (15 日)22 時許：

道瓊指數上漲 363.02 點或 1.36%，暫報 27005.61 點

那斯達克上漲 55.47 點或 0.53%，暫報 10544.05 點

標普 500 上漲 32.00 點或 1.00%，暫報 3229.52 點

費半上漲 1.78 點或 0.09%，暫報 2071.57 點

台積電 ADR 下跌 0.31% 至每股 66.75 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.655%

紐約輕原油上漲 1.56% 至每桶 40.92 美元

布蘭特原油上漲 1.28% 至每桶 43.45 美元

黃金下跌 0.16% 至每盎司 1810.45 美元

美元指數下跌 0.48% 至 95.743 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

聯合健康早盤下跌 2.28%，達 301.49 美元。

聯合健康在週三 (15 日) 公佈了第二季財報，該公司表示，由於新冠疫情導致部分醫療服務、保險部門的醫療損失率下跌，聯合健康第二季淨利有所增長，營收則年增 2.5%，針對 2020 全年則暫維持全年 EPS 展望不變。

基於 non GAAP 財報關鍵數據:

EPS： 7.12 美元，優於去年同期的 3.42 美元，優於華爾街預期 5.24 美元

營收：621.4 億美元，年增 2.5%，低於分析師預期的 634.8 億美元

淨利：66.4 億美元，優於去年同期的 32.9 億美元



Moderna 早盤上漲 15.78%，達 86.88 美元。

根據週二最新刊載在新英格蘭醫學期刊上經同僚審核的文章，Moderna 的新冠肺炎疫苗早期人體試驗結果顯示，接受測試的 45 名患者體內有「強烈的」免疫反應，都產生中和抗體，提高疫苗可望更快問世的希望。

此疫苗將在 7 月 27 日進入更大規模的晚期試驗，屆時結果或許將決定 Moderna 的疫苗是否能獲得美國監管機關批准。

高盛早盤上漲 4.95%，達 224.61 美元。

高盛於週三 (15 日) 盤前公布 Q2 財報，身處於疫情引發的市場動盪，高盛第 2 季營收順利獲得交易和投資銀行業務支撐，較去年同期增長 41%。

但是，為了因應疫情衝擊，高盛 Q2 仍大幅提列備抵貸款損失，金額達 15.9 億美元，較去年同期增長 6 倍多，反應其對於經濟前景惡化的悲觀預期。

Q2 財報關鍵數據：

營收報 133 億美元，年增 41%，高於 Refinitiv 平均預期的 97.5 億美元，創下歷史次高紀錄。

淨利報 24.2 億美元。

每股盈餘 (EPS) 報 6.26 美元，高於 Refinitiv 平均預期的每股 3.78 美元。

股東權益報酬率 (ROE) 報 11.1%。

今日關鍵經濟數據：

紐約 Fed 7 月製造業指數報 17.2，預估 5.5，前值 -0.2

紐約 Fed 製造業指數 (圖：Trading Economics)

華爾街分析：

Merian Global Investors 主管 Mark Nash 表示，Moderna 新冠疫苗的好消息是一個樂觀的進展，但距離疫情結束仍有很長一段路。雖然目前市場對於「W 型復甦」的疑慮相當高，但由於美國聯準會已釋出大規模的刺激政策，預期在經濟開始復甦之前，金融市場將會維持穩定狀態。

安聯首席經濟顧問伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 週二 (14 日) 表示，新冠肺炎帶來的金融壓力尚未了結，雖然許多散戶仍看好風險資產，但現在是時候該收手，不應再持續買進脫離基本面的股票。