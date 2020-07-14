〈振興方案出爐〉農遊券首抽發不完 165.5萬人登記人人有獎

政府全面振興經濟，除了三倍券外，各部會也卯足全力推出響應措施，農委會打頭陣，推出 500 萬份價值 250 元的農遊券，今 (14) 日抽出第一波 250 萬人，但民眾熱度不如預期，截至昨天，僅 165.5 萬人登記，等同於人人有獎。

電子農遊券每張面額 250 元，使用不分平假日、不找零，登記時間為 7 月 9 日至 7 月 18 日，以電腦亂數分二梯次共抽出 500 萬份，首波於今天中午抽出，但登記人數僅 165.5 萬人，並未超過原訂的 250 萬人，民眾反應冷淡，不如預期熱絡。

農委會指出，未領取的 84.5 萬張農遊券，將會併入第二階段抽籤，於 7 月 19 日中午 12 點登場，合計近 334.5 萬張，中籤機率更高。抽籤當日會以手機簡訊通知中獎人票券連結，農遊券需在簡訊通知後 60 日內使用，請民眾務必注意使用時間。

農委會強調，近期會加以行銷農遊券，希望將 500 萬張都發出去，遊客只要到農業旅遊合作場域秀出 QR Code，即可抵用包括門票、餐飲、合作業者場內套裝行程、農業體驗與農漁特產伴手禮等服務或商品，也可併同使用三倍券，目前全台有超過 2000 家業者加入。

三倍券明天起正式上路，客委會的 800 元浪漫客庄旅遊券、文化部 600 元藝 FUN 券及教育部體育署的 500 元動滋券，也都分別於 7 月中下旬開放登記並抽籤，這波由公部門帶動的內需消費浪潮仍可期待。