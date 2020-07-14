盤前財經大事搶先讀2020年07月14日

今日操盤前瞻

中國 6 月進出口統計

日本 5 月工業生產

除權息：和泰車、國票金、遠傳、鮮活果汁 - KY、明基醫、凌華等

〈美股盤後〉加州再度封鎖！最後一小時科技股陷血海 三大指數全翻黑

週一 (13 日) 新冠疫苗佳音再傳，輝瑞旗下新冠疫苗獲美國 FDA 快速通關資格，激勵美股延續上週漲勢，道瓊早盤一度漲逾 200 點。閱讀全文...

狙擊陸企！川普政府擬撤銷 2013 美中交換審計文件協議

週一 (13 日) 《路透社》報導，美國國務院透露，川普政府有意取消 2013 年美中交換審計文件協議，預示美國將對中企進行更直接的鎮壓。閱讀全文...

業務長年停擺無利可圖 大摩 16 日砍掉自營業務

摩根士丹利 (大摩) 傳出將在 16 日終止在台自營業務，未來將以經紀與承銷業務為主；據了解，目前外資券商在台自營業務近乎停擺，市場對於大摩停止自營業務一點都不意外。閱讀全文...

長華近四個月斥 1.32 億元買進台虹股票 持股比提升至 8.06%

長華 (8070-TW) 昨 (13) 日公告，近四個月內，取得台虹 (8039-TW) 普通股 300.3 萬股，持股比提升至 8.06%，總交易金額約 1.32 億元。閱讀全文...

【邱志昌專欄】無限 QE 下未必是不歇息的長多！

在 2020 年 3 月中旬，Fed 為解決 COVID-19 疫情，為股市與實體經濟所帶來的預期長期傷害；在 3 月 3 日降息兩碼。次日美國 10 年期公債殖利率，史無前例跌破 1% 水準、跌到 0.936%；資本市場資金大舉跑到公債市場避險。閱讀全文...