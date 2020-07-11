〈貴金屬盤後〉叩關心理影響大 金價回落 仍挺住1800美元 連漲5週

週五 (10 日) 交易，黃金期貨價格收低，但仍挺在每盎司 1800 美元以上，本週為連續第五週上漲，係因美國許多州和其他國家的新冠病毒疫情加劇，經濟前景持續充斥不確定性，激起市場避險需求。

FXTM 高階研究分析師 Lukman Otunuga 表示，「刺激黃金胃口的基本動力仍牢固，中長期前景仍指向上行。然而，未來一週黃金的交易將因 1800 美元心理價位附近的價格行為而有嚴重影響。」

8 月交割的黃金期貨價格下跌 1.90 美元或約 0.1%，收每盎司 1801.90 美元。

9 月交割的白銀期貨價格上漲 9 美分或近 0.5%，收每盎司 19.053 美元。

黃金期貨週四收盤走低，在週三收創 2011 年 9 月以來的最高點後回落，但在數據顯示，美國失業救濟金請領人數仍遠高於 100 萬人後，黃金價格守住每盎司 1800 美元以上的價位。

Otunuga 表示，在金價登上 9 年高點後，「可能會出現一些技術修正，回落至 1780--1765 美元區域，之後多頭才會在避險情緒上累積新動力。」

本週黃金約上漲 0.7%，迄今為連續第五週上升，今年迄今漲幅超過 18%。白銀本週上漲約 4%。

分析師認為，黃金上漲部分係因公債殖利率持續下降。10 年期美國公債殖利率本週下滑，週五交易價在 0.619%，前一日收盤創 4 月 24 日以來最低水準。

因積極的刺激措施可能引發通膨壓力，此擔憂心理也維持了金價的吸引力。

高盛分析師週四報告指出，黃金走勢是 2 大主力下的作用：「恐懼」推動已開發市場的投資需求，而「財富」驅動新興市場上的消費者需求。

「由於第二波疫情襲來，美國經濟復甦放緩，但全球最大零售黃金買主中國卻正強力復甦，有利黃金，因為這對美國實際利率因『恐懼』而構成下行壓力，並使新興市場因追求『財富』而對黃金需求提高。」

「美國經濟表現不佳也令美元看跌，這有助於提升美元計價的黃金對海外消費者的吸引力。」

考慮到所有這些因素，高盛分析師表示，他們對看漲黃金「有更強大的信心」，未來 12 個月目標價可達每盎司 2000 美元。

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