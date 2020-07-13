〈LINE展望〉官方帳號數年增18% 再強化分眾溝通、多元行銷

社群軟體 LINE 今 (13) 日舉辦 2020 年度記者會，LINE 官方帳號去年升級改版，改採以量收費模式，實施後曾爆出走潮，但 LINE 企業解決方案事業部資深副總王俞蓉表示，升級後強化分眾訊息溝通，截至 6 月底，總官方帳號達 159 萬家，年增 18%，今年預計再推新服務，強化多元行銷。

王俞蓉表示，經過一年宣傳與溝通，官方帳號在今年 4 月全面完成升級，在疫情帶動下，網路行銷成為各大企業行銷首選，上半年官方帳號數量保持成長，而以 API 傳送訊息量的業者也大幅成長 55%。

展望下半年，王俞蓉指出，LINE 計畫透過平台大數據優勢，進一步升級精準行銷能力，推出新產品「官方帳號分眾 +」及「LINE TAG」新應用，主打維護好友關係、強化好友識別。

另一方面，LINE 也受惠遠距商機，全球群組通話數在今年 1-5 月年增 330%，隨著數位平台發展，LINE 將延續數位當責計畫，宣布自 7 月起正式與均一平台教育基金會展開三年合作計畫，推出科學媒體素養課程。

LINE 在台灣已橫跨通訊、娛樂內容、數位行銷、電商、金融科技、虛實融合 OMO 等六大產業領域，7 月下旬也將改版個人主頁、錢包介面，提升用戶個人化體驗。