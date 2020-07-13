〈LINE展望〉前五大貼圖創作者平均創造2.9億元商機 貼文串將導分潤模式

社群軟體 LINE 今 (13) 日舉辦 2020 年度記者會，據統計，台灣貼圖創作者人數達 45 萬人，去年上架貼圖就有 670 萬組，年增 84%，前五大創作者平均累計銷售額達 2.9 億元，顯示台灣創作實力堅強，看準商機，LINE 將強化貼文串服務，並引入分潤模式，預計可吸引 500 位創作者加入。

LINE 表示，每位台灣用戶去年平均下載貼圖組數高達 18 組，是日本用戶平均數的兩倍，台灣創作能量同樣成長快速，去年台灣本地創作者從 29 萬人增加至 45 萬人，年增 55%，架上貼圖總量也達 670 萬組，年增 84%。

LINE 指出，以台灣十大創作者而言，平均累積銷售額達新台幣 2 億元，前五大創作者平均更達 2.9 億元，顯示台灣創作者在貼圖平台上具有高度競爭力，因應創作者生態圈發展，LINE 也計畫開設 LINE CREATORS 創作者商品館，延伸貼圖價值，同時推出特效貼圖新產品、公益貼圖計畫。

另一方面，LINE 上半年啟動貼文串創作客夥伴計畫，吸引超過 200 位創作客加入貼文串行列，開立個人官方帳號，創造內容，目前每月瀏覽人次達 1650 萬人，較去年同期服務未上線年增逾 3 成，第 4 季也預計推出創作客創收模式，增加粉絲推廣和營收分潤，建立創作生態圈。

LINE 表示，分潤結構仍在內部企劃階段，預計年底前創作客人數將突破 500 人，較目前增加逾 1 倍。