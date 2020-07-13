聯合再生6月虧損收斂 每股虧0.06元

太陽能模組廠聯合再生 (3576-TW) 今 (13) 日公告 6 月自結，稅後虧損 1.59 億元，較去年同期收斂，每股稅後虧損 0.06 元；主要是受惠折舊費用減少，帶動虧損同步收縮。

聯合再生 6 月營收 12.35 億元，月增 2.26%，年減 11.43%，第二季營收 32.93 億元，季增 10.24%，年減 42.3%，累計上半年營收 62.8 億元，年減 37.25%。

聯合再生上半年受疫情影響，海外業績年減近 7 成，影響整體營收較去年衰退 37%，不過，由於去年底提列資產減損，折舊費用明顯下降，今年第一季折舊費用為 5.76 億元，去年同期約 9.9 億元，推升虧損持續收斂。

展望下半年，聯合再生看好，隨著近期疫情趨緩，海外客戶拉貨力道回溫，訂單能見度達 1 至 2 個月，看好海外業績逐步回升，加上台灣大型案廠陸續開出，下半年營運將優於上半年。

聯合再生近期也積極活化資產，日前董事會通過處分竹南科北一路廠房、新日台泰能源股權，合計處分利益共 3.5 億元，貢獻每股純益約 0.13 元，預計將在下半年進行認列。

聯合再生營收以模組為主，比重達 70%，電池、系統則各占 17%、13%。