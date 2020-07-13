永遠會有下一次危機 你需要「高評級」債券

新冠疫情衝擊全球經濟表現，因此挑選投資工具時，除要看報酬，投資工具抵禦風險的能力越發重要，景順投信建議投資人，面對各種不可預料的危機，投資人宜適度納入具「高評級」特色的投資等級企業債券，為自己的財務配置建構一把保護傘。

全球新冠肺炎疫情反覆，包含中美等國都出現第二波疫情，導致股市波動加劇，景順投信指出，投資市場瞬息萬變，歷史總是不斷重演，回顧幾次黑天鵝事件像是英國脫歐、川普當選以及新冠疫情中，彭博巴克萊全球投資等級公司債券指數表現皆相對平穩，尤其自今年 2 月 24 號至 5 月底新冠疫情期間，代表全球股市及高收益債市的摩根士丹利全球股票指數與彭博巴克萊全球高收益債券指數，分別下跌 7.85% 與 6.29%，而全球投資等級企業債券指數僅小跌 1.21%，顯示投資等級企業債券能抵抗下跌風險。

波動環境下，全球投資等級企業債券成投資首選

資料來源：彭博、晨星，單位 %，過去績效不代表未來表現

景順環球高評級企業債券基金一手掌握全球優質的投資級企業債券，基金採用獨到的「主題式選債」策略，針對趨勢方向挑選適合的產業配置，涵蓋面向包括中國經濟轉型、地緣政治發展等十大關鍵投資主題來掌握趨勢，長期提高收益來源，增進投資組合管理效率。

以中國經濟轉型為例，景順環球高評級企業債券基金經理人 Lyndon Man 表示，中國經濟動力從投資轉為消費，儘管中美兩國仍有政治和貿易磨擦，但中國仍不缺投資的好機會，目前偏好大型科技股、媒體與電訊公司及重要國營企業，投資人可以透過債券基金間接持有這些全球優質企業債。

展望未來，市場在 2020 年 3 月經歷劇烈起伏後，Lyndon Man 表示，投資級企業債券已展現超額報酬機會，在全球政府與央行聯手推出快速與定向的應對措施下，投資等級企業債券將是全球刺激方案的核心，也是當前波動環境下抵禦低利與風險的關鍵機會之一。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息組成項目之相關資料請至景順投信公司網站 http://www.invesco.com.tw 基金之「配息組成項目」查詢。基金配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。Inv20-0242