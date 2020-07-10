敬鵬Q2營收30.68億元陷11年新低 7月訂單熱絡

全球第二大汽車板廠敬鵬 (2355-TW) 今 (10) 日公布 6 月營收為 11.75 億元，月增 32.37%，年減 13.86%，受到車市需求不振加疫情干擾，第二季營收 30.68 億元，創近 11 年來新低，不過，敬鵬主管指出，6 月起汽車板需求回溫，7 月訂單仍然熱絡，後續需求待觀察。

敬鵬 6 月營收為 11.75 億元，月增 32.37%，年減 13.86%，第二季營收 30.68 億元，季減 25.61%，年減 31.84%，上半年營收 71.91 億元，年減 21.64%。

敬鵬主管指出，第一季營收 41.23 億元，產能利用率為 7 成，但第二季產能利用僅 5-6 成，在新台幣升值、稼動率不佳的情況之下，恐難維持第一季 6.69% 毛利率水準，但 6 月起訂單回升，目前看 7 月也不錯，後續營收仍須視全球車市能否翻揚以及由敬鵬供應的汽車板車種及地區別而定。

敬鵬 2018 年 4 月底桃園平鎮 P2、P3 廠發生大火，擬近期取得正式拆除執照後，對原址建物全數拆除，拆除工程長達 200 餘工作天，今年已確定無法進行重建。

敬鵬目前擁有包括桃園廠、平鎮廠、中國大陸江蘇常熟廠及泰國廠 PCB 生產線，台灣廠占營收比重 55%，敬鵬指出，今年將投入資本支出 5 億元在台灣廠產能，泰國廠則著重改善製程、中國大陸廠則另行規劃資本支出方案。