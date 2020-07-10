外資賣大立光提款20.4億元 續買富邦VIX、台積電

台股今 (10) 日收在 12703.68 點，較昨日下跌 119.01 點，成交值為 2581.82 億元，三大法人合計賣超 28.63 億元，但外資對指標股大立光 (3008-TW) 賣超 505 張，是至少一年來單日賣超最高，賣超金額達 20.4 億元，外資並再買富邦 VIX 2.68 萬張，避險意味濃厚，也買超台積電逾 2 萬張。

股王大立光今日收 4010 元，較昨日下跌 420 元或 9.48%，成交量大幅放大到 2821 張，是 30 個月來成交最大量，三大法人同步賣超，合賣 633 張，而 PCB 族群欣興 (3037-TW) 及瀚宇博 (5469-TW) 則成外資偏愛。

外資今日買超 2.55 億元、投信賣超 13.26 億元，自營商賣超 17.92 億元。在期貨市場方面，外資未平倉合約口數大增 4793 口，累計未平倉合約口數達 39271 口。

今天集中市場外資買超較多的個股為，台積電、聯電、欣興、緯創、晶電、鴻海、景碩、日月光投控、台灣大、第一金、瀚宇博；今天集中市場外資賣超較多的個股為中信金、新光金、華邦電、元大金、南亞科、英業達、開發金、旺宏、國喬、中鋼。

今天集中市場授信買超較多的個股為，美業達、金像電、仁寶、萬海、瀚宇博、技嘉、台達電、晶技、台虹、潤泰全。今天集中市場投信賣超較多的個股為華通、長榮、景碩、聯茂、寶成、微星、正新、泰碩、南電、友達。

今天集中市場自營商買超較多的個股為，中信金、奇鋐、福懋、元晶、金像電、神達、台達化、微星、長榮、技嘉。今天集中市場自營商賣超較多的個股為，群創、友達、華通、燿華、國揚、宏碁、廣達、聯電、揚智、晶電。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，今天大盤部分類股賣壓沈重，突顯股價上漲後回檔修正的壓力，現階段保守為宜。