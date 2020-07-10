5G晶片放量 聯發科Q2營收676億元優財測 寫14季以來新高

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 今 (10) 日公布 6 月營收 252.79 億元，月增 16.07%，年增 20.99%，受惠中階 5G 晶片放量出貨，單月營收創下近 4 年新高(2016 年 10 月以來)，推升第二季營收衝上 676.03 億元，季增 11.07%，年增 9.8%，優於財測高標 669 億元，寫 14 季以來新高，累計上半年營收 1284.66 億元，年增 12.4%。

據聯發科財測，第二季營收約達 621-669 億元，季增 2-10%，年增 1-9%，毛利率估 41-44%，營益率 8-11%，雙率高標有機會挑戰 20 季以來新高。

聯發科第二季在行動運算平台、成長型產品業績成長帶動下，營收亮眼，其中，行動運算平台受惠高階晶片天璣 1000 系列持續出貨，加上中階晶片天璣 800 系列出貨放量，整季行動運算平台業績優於上季，帶動整體營收成長。

成長型產品則受惠遠距教學、居家工作等趨勢帶動，WiFi 路由器、筆電需求增加，加上提供次世代遊戲機的 ASIC(客製化晶片) 開始出貨，相關業績也回溫。

展望下半年，執行長蔡力行認為，除了中系客戶推新品，非中系客戶下半年也將推出搭載聯發科 5G 晶片的手機，5G 晶片出貨逐季成長，外資估，聯發科今年 5G 晶片出貨量將上看 7000 萬套，明年更成長至 1.7 億套。

外資也看好，華為禁令將加速中系品牌廠採用聯發科晶片，未來除了華為訂單流向聯發科，非華為的中系品牌也有近五成的訂單轉向，可望推升聯發科今年獲利顯著成長，預估今年每股純益上看 24 元。

聯發科今年以來受惠 5G 晶片展望佳，股價從最低點 273 元，一路強漲今日收盤價 616 元，漲幅達 126%，逾倍數成長，市值也在股價推升下，逼近兆元，達 9787 億元。