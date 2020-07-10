宅經濟熱潮不退 三大電商集團6月營收平均年增2成起跳

三大電商集團今 (10) 日公布 6 月營收均繳出年增超過 20% 的好成績，富邦媒 (8454-TW) 6 月合併營收為 54.67 億元，月減 1.36%、年增 35.51%，不僅創歷年同期新高，也是單月次高，而網家 (8044-TW)6 月合併營收為 35.86 億元，月增 0.53%、年增 20.74%，寫 5 個月來高點，而東森國際 (2614-TW) 轉投資東森購物 6 月營收達 16.9 億元，年增 21.5%，反映即便處在電商相對淡季，宅經濟效應未明顯退燒。

富邦媒上半年合併營收 309.4 億元，年增幅 31.37%，創同期新高，其中，第二季合併營收 158.34 億元，年增 34.01%，創單季次高紀錄，僅次於去年第四季傳統旺季。

富邦媒表示，後疫情時代 momo 營運持續繳出亮眼成績，6 月網路購物年增率高達 42.8%，且已連 5 個月占營業額比重超過 90%，其中，行動購物年增 55.9%，業績占比達 71.4%。包括健康休閒、3C 家電、居家生活、美妝保健和流行精品類別，皆有超過 30% 的成長。

富邦媒進一步說明，上半年電商大檔「618 年中大促」有效為第二季底業績衝刺，在逾 10 天的檔期活動推升業績年增逾 50%，更創下 6 月 18 日單日業績 5.8 億元的佳績。

網家上半年合併營收為 209.73 億元，年增 16.33%，其中，第二季合併營收為 102.93 億元，季減約 3.6%，但仍較去年同期成長 16%，反映宅商機的熱絡需求。

網家指出，6 月營收受惠 PChome 線上購物 20 週年慶，帶動 Dyson、碧兒泉業績倍增，而幫寶適業績年增更達 3 倍之多，再加上夏季多次飆出高溫，消費者仍依賴網購採買，生活用品、食品和日用品銷量激增。

網家旗下 PChome24h 購物上半年行動端已占全站流量逾 60%，同時，新增會員數年增 80%、活躍行動端用戶達近百萬人，看好行動購物趨勢，網家表示 PChome24h 購物將持續優化行動端服務，力拚消費者可於 60 秒內快速完成購買流程，並在 24 小時內收到訂購商品。

東森購物則說明，上半年民生消費習慣改變，宅經濟買氣看俏，上半年有效訂單件數逾 642 萬件，年增 13%，累計營業額達 101 億元，年增 18%；其中，保健食品有效訂單突破 130 萬件、營收年增達 35%，而食品類則有 30% 的成長，此兩大類別需求最熱絡。

展望 7 月，富邦媒表示，為滿足國人因疫情無法出國購物的需求，已規劃「全球購物祭」，網家旗下 PChome24h 購物則是規劃「夏季生活提案檔期」，為第三季再添新動能。