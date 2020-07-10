北富銀上半年數位帳戶開戶數年增10倍 美元活存年息喊到1.68%

疫情帶動數位新生活，富邦金 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行今 (2020) 年數位存款帳戶開戶數大躍進，上半年年成長高達 10 倍，即使目前疫情趨緩，開戶數仍穩定攀升，看好此商機，北富銀推出連結 LINE Pay Money，美元活存年息喊到 1.68% 的市場最高利率。

北富銀表示，數位帳戶今年在全民防疫強勁力道的推動下，新戶大幅增加，根據統計，今年 1~6 月北富銀新開立的數位帳戶，比去年同期成長逾 10 倍，尤其 3 月、4 月隨著防疫氛圍來到顛峰，數位帳戶的新戶更是快速成長，月增率最高達 166%，刷新紀錄。

北富銀數位帳戶開立方式只要年滿 20 歲的本國自然人皆可線上申辦，申請時備妥身分證、健保卡或駕照，透過他行存款帳號 (非數位存款帳戶)、富邦信用卡、自然人憑證任一方式驗證，最快申辦當日開戶完成，可進行轉帳、換匯、台外幣定存、帳單代扣繳等。

北富銀進一步指出，目前國內疫情趨緩，數位帳戶新戶數量仍穩定攀升，可預期後疫情時代，數位金融工具的使用將成為民眾普遍的習慣。加上後疫情時代存款利率不排除持續向下，為了振興全民荷包，即日起到 8 月 31 日前，只要新開立數位帳戶並連結 LINE Pay Money，可享美元活存年息 1.68% 高利優惠，為目前市場最高水準。

不僅如此，北富銀振興之餘不忘愛心，愛心存款帳戶不限新舊戶，只要將帳戶連結 LINE Pay Money，8 月 31 日前同享美元高利活存、早鳥達成振興券消費滿額再享 LINE POINTS 點數與現金回饋 (限量，送完為止) 等活動。此活動的愛心存款帳戶適用對象包括全台身障同胞、台北市低收入戶與台北市年滿 65 歲長者。