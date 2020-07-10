

◆盤勢分析

1. 美國各州新冠確診持續刷新高，投資人關注會否出現二次封鎖，影響全球經濟表現，美國最高法院裁定，紐約市檢察官有權調查美國總統川普的紀錄，使市場信心動搖，美股四大指數漲跌互見，漲跌幅介於 - 1.39 至 1.32%，指標股 AMD 漲逾 7%，美光漲逾 3%，Apple 小漲 0.36%。

2. 台股站上 5 日線 (12,096 點)、10 日線 (11,881 點)、月線 (11,707 點)，盤中創高後漲幅收斂，指數最終上揚 22.5 點，漲幅 0.18%，收在 12,192.69 點，成交金額為 2502.05 億元。三大法人合計賣超 61.56 億元：外資賣超 66.75 億元、投信賣超 3.25 億元、自營商買超 8.45 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價漲量增的驚驚漲走勢，後勢仍需量價配合得宜方對盤勢有利。

（2）均線：支撐為 10 日線 (約 11,881 點) 附近，壓力為 12,400 點附近。

（3）技術指標：KD 向上，持續偏多格局，惟 K 值大於 80，留意漲多回檔的可能。

4. 櫃買指數漲幅 1.14%，收在 175.9 點。支撐為 10 日線 (約 166.4 點) 附近，壓力為 180 點附近，KD 交叉向上，偏多格局，惟 K 值大於 80，留意漲多回檔的可能。

5. 觀盤重點：指數均線多頭排列，並且創波段高點，雖有漲多回檔的可能性，但仍是多頭格局不變，操作上可逢拉回進行布局，台股月線未跌破前，仍可偏多看待，短線台股選股方向可留意半導體、5G 相關、車用、內需、NB / 伺服器、生技、高殖利率等。

6.3008 大立光昨（9）日召開法說會，公布第 2 季稅後純益 49.89 億元，季減 25.7%，為三年同期低點，每股純益 37.19 元。針對本季營運展望，大立光執行長表示，「整體需求較差，客戶普遍滿保守，大部分都有下修訂單，估計 6、7、8 月拉貨動能差不多」。

7. 晶圓代工廠聯電（2303）及世界先進（5347）9 日公告第二季營收，受惠於新冠肺炎疫情帶動醫療及網通等晶圓代工訂單回升，加上 5G 相關晶圓代工需求轉強，雖然新台幣兌美元匯率升值不利營收表，但聯電第二季合併營收 443.86 億元，世界先進第二季合併營收 82.27 億元，均創下季度營收歷史新高。

8. 廣達（2382）、仁寶（2324）營運兩樣情，廣達 6 月 NB 出貨量月增率超過一成，帶動營收來到 934.71 億元，創今年新高，第二季 NB 出貨量高達 1,450 萬台，重新從奪回全球 NB 出貨量一哥，仁寶 6 月營收則月減 6.8％、為 816.98 億元，第三季 NB 出貨量將季減約一成至 1,000 萬台左右。

9. 受到印度政府防疫規定，豐泰（9910）旗下印度各廠生產線，迄今仍暫時維持五成產能的運作，因而影響公司單月營收表現。豐泰 9 日公布自結 6 月合併營收 54.88 億元、年減 15.12％，累計上半年合併營收 340.26 億元、年減 2.7％。

