〈稅收統計〉兩大所得稅目縮水上半年稅收大減3成 今年稅收恐將短徵

受綜所稅、營所稅兩大稅收減少影響，今年上半年稅收實徵淨額共 9681 億元，較去年同期大減近 3 成，全年預算數也只達成 40%，財政部統計處副處長陳玉豐坦言，受疫情影響導致所得稅延後申報，今年稅收能否達標尚難評估，也不排除今年稅收短徵，終結連續 6 年超徵。

財政部今 (9) 日公布 6 月與上半年稅收統計，6 月實徵淨額共 2202 億元，較去年同期大減 54%，累計上半年實徵淨額也僅 9681 億元，年減幅將近 3 成。

觀察主要兩大所得稅收表現，綜所稅上半年實徵淨額僅 1446 億元、較去年同期大減 54%；營所稅上半年累計實徵淨額也僅剩 1501 億元，較去年同期大減 61%。

陳玉豐解釋，稅收減少主要是因應疫情衝擊，今年包括綜所稅、營所稅兩大所得稅目同步延後申報，導致原本應該 6 月入帳的稅款，至今尚未送抵國庫所致。但她也坦言，綜所稅與營所稅占全年稅收預算目標數比重超過一半，因此如果所得稅短徵，今年稅收表現恐怕也不樂觀。

陳玉豐表示，因應疫情衝擊，導致今年所得稅全面延後申報，加上營所稅暫繳政策尚未拍板，對於全年稅收是否能達標尚難評估，但也不排除受疫情影響，導致今年稅收出現短徵，使得自 2014 年起、連續 6 年稅收超徵的紀錄就此終結。