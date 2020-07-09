〈大同股東會〉市場派：大同欠一個道歉 昨已申請召開股臨會

經濟部今 (9) 日駁回大同 (2371-TW) 董事變更登記申請，市場派新大同和欣同公司下午緊急召開記者會，欣同公司負責人林宏信表示，若按照程序有機會進入董事會，因此大同公司「欠我一個道歉」，此外，昨 (9) 日下午以 3% 股東身分，向經濟部申請召開股東臨時會，並提出五大理念，讓外部股東進入股東會推動變革。

林宏信指出，今年股東會中共獲得 8.5% 的股權支持，僅略低於黃國昌，若按照正常程序，有機會加入董事會，不過大同以違法刪除表決權的方式，剝奪股東權利，加上主管機關提出意見，顯示大同選出了不公不正的董事會。

林宏信說，已依照公司法第 173 條第 4 項，向經濟部遞件，申請新大同、欣同公司召開股東臨時會，但股臨會最快哪時可以召開，不得而知，只希望透過此方式，能讓政府解決此現況。

林宏信表示，若有機會順利進入董事會擔任董事，會提出五大主張。第一，董事會運作將會公開透明，在法律許可範圍內，把議案討論過程，讓外界知道；第二，聚焦本業檢討轉投資績效，由於大同許多轉投資公司性質相近，可進行合併，且董事長均為同一人，對公司效益有限；第三，反對北市中山北路廠房土地開發為商業用途。

第四；大同員工多年未領取紅利，而大同旗下尚志資產的獲利，貢獻公司不少營收，因此應分派股利給員工，藉此提升員工士氣，增加員工收入；第五，分派現金股利給予股東，林宏信強調，若有機會進入董事會，有信心在三年內提現金股利給股東。