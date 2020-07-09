Slack宣布收購軟體服務公司Rimeto 股價上漲逾7%

企業通訊軟體 Slack(WORK-US) 於週三 (8 日) 宣布，已完成對軟體即服務 (SaaS) 新創公司 Rimeto 的收購，但並未公布併購交易相關條款。

Rimeto 為企業創建「員工辭典」，透過 Rimeto 所建立的目錄，雇主可查詢員工的詳細背景，包括學經歷及技能等，使雇主能夠更快速的搜尋到適合的人才。

Rimeto 成立於 2016 年，創辦人包括目前的 CEO Ted Zagat、以及 Neville Bowers 和 Maxwell Hayman，3 名皆為前 Facebook(FB-US) 員工。Rimeto 於 2019 年進行了一輪融資，規模達 1000 萬美元。

Slack CEO Stewart Butterfield 表示，早在美國因新冠肺炎 (COVID-19) 疫情而採取封鎖措施之前，便已開始和 Rimeto 討論收購事宜。隨著疫情爆發，許多公司採取居家辦公措施，並透過 Slack 等通訊軟體開會或交流。

Butterfield 認為，在收購 Rimeto 之後，將可為 Slack 的現有顧客提供附加價值，使這些企業的雇主與員工的連結更為密切。

Butterfield 表示，將會把 Rimeto「員工辭典」的資訊整合至 Slack 平台，但仍將繼續獨立經營 Rimeto 的應用程式，以向非 Slack 的顧客提供服務。

Butterfield 在與其他軟體公司的 CEO 開會時指出，許多科技公司的雇主對於如何維繫公司內部的社交網路感到有疑慮，由於在組織重組或整併之後，員工可能會發生職務調動，導致對於員工的掌握變得困難。透過 Rimeto 服務所提供的資訊，將有助於雇主提升對員工的了解。

由於投資人期待在收購 Rimeto 後，將可為 Slack 創造更多價值，促使 Slack 股價應聲上漲，於台北時間週四 (9 日) 凌晨 0 時許上漲 7.12%，報每股 33.72 美元。