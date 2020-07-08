累計應賣股權共20.5% 佳世達公開收購明泰條件成就達成

佳世達 (2352-TW) 今 (8) 日晚間公告，公開收購網通廠明泰 (3388-TW) 條件均已成就，截至 7 月 8 日止，累計應賣股數達 11.12 萬張，約明泰股權 20.51%，已超過最高收購數量 10.3 萬張或 19%；且公平會也不禁止佳世達與明泰結合，因此宣布公開收購條件已成就。

佳世達原以每股 30 元，從 5 月 7 日至 6 月 23 日，公開收購明泰已發行普通股，預定最高收購數量為 10.3 萬張，約明泰已發行普通股股份總數之 19%、最低收購數量為 2.71 萬張或 5% 股權。

佳世達 6 月下旬因未收到公平會函，因此也申請延長收購期限 30 天至 7 月 23 日，而公平會今日發布新聞稿，宣布放行後，佳世達也宣布，二個公開收購成就達成。

不過，佳世達表示，由於此次應賣數量 11.12 萬張，超過本次預定最高收購數量 10.3 萬張，因此將依同一比例向所有應賣人購買，計算方式為單一集保帳戶應賣股數 1000 股 (含) 以下全數購買，若有超過部分，則按比例收購，如尚有餘額，將按隨機排列方式依次購買。

佳世達目前已是明泰最大股東，集團綜合持股共 23.8%，透過本次公開收購提高綜合持股最高將達 42.8%，穩固單一大股東地位，也有助強化雙方在 5G 企業專網、智慧場域、車聯網等解決方案布局。