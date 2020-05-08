致新訂單看至6月底 Q2營收高標挑戰新高

電源管理 IC 廠致新 (8081-TW) 今 (8) 日舉辦法說會，展望第 2 季，受惠遠距教學、居家上班趨勢帶動，筆電、平板需求增加，訂單能見度已看至 6 月，法人估，致新第 2 季營收約達 16.4 至 17.4 億元，季增 1% 至 7%，高標可望創歷史新高，毛利率估達 34-37%，中位數為 35.5%，略低於上季。

隨著中國面板廠復工，且居家上班需求帶動，筆電、平板客戶拉貨力道回升，帶動致新 3、4 月營收均達 6 億元，分別創歷史新高、次高，後續也可望受惠客戶建立安全庫存，第 2 季營收估可較上季成長。

展望下半年，致新表示，第 3 季需求仍看不清楚，且市場對遠距教學、居家工作看法有兩種，一種是短期現象，另外一種則是長期需求會提升，公司將持續觀察。

致新第 1 季營收 16.22 億元，季增 0.93%，年增 44.72%，毛利率 37.2%，季增 1.92 個百分點，年增 1.79 個百分點，營益率 16.58%，季增 2.26 個百分點，年增 1.87 個百分點，稅後純益 2.34 億元，季增 24.47%，年增 63.02%，每股稅後純益 2.73 元，創 9 年半新高。

致新營收以面板為主，比重達 39%、筆電 19%、電視 17%、通路銷售 10%，其他含類比科 (3438-TW) 則為 15%。