口罩成品出口解禁在即 助南六醫療、衛生用品出口

不織布及濕紙巾等婦嬰用品大廠南六 (6504-TW) 今年首季加入口罩國家隊，投入生產口罩成品供國家徵用防疫，且第一季水針不織布市場報價大漲 1 倍，南六口罩仍維持低價供應，隨著經濟部等相關部門已邀請口罩成品生產業者會商，擬解禁成品出口，若確定開放，將有助南六其他相關醫療、衛生用品出口，成為有利助銷工具。

南六今 (22) 日指出，口罩用水針不織布自 5 月起改採市場報價，不過，由於口罩應用不織布銷售占南六不織布銷售比重約 5-6%，因此對南六獲利貢獻有限。

但不織布業者指出，經濟部等相關部門邀請口罩成品生產業者會商，擬解禁口罩成品出口，若確定開放，將有助南六其他相關醫療、衛生用品的出口。

南六 3、4 月營收連創歷史新高，目前在台灣廠區設有 6 條口罩生產線，在南六本身規劃口罩產品上，除鼻樑鋁條外，擬全原料生產，有助成本後進一步壓低，更進一步強化口罩產品的價格競爭力。

南六今年第一季稅後純益 1.43 億元，季減 9.77%，年增 24.28%，每股純益達 1.96 元，估第二季營運將進一步成長。

南六除現有手術衣、防護衣、濕紙巾等醫療衛生用品宣示跨入生醫科技後，以萃取和醫療等醫材產品為開發重點，將成南六未來 10 年重要發展重心。