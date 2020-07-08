〈振興三倍券來了〉預購人數突破1000萬人 紙本預定達85%

振興三倍券今 (8) 日起開放第二波預購，根據經濟部統計，截至今日 16 點為止，總預購人數正式突破千萬人，達 1001.5 萬人，其中，紙本預定逾 8 成達 85.66%，數位綁定則不到 2 成，僅 14.34%。

經濟部統計，總預購人數中，選擇紙本三倍券人數達 857.92 萬人、數位綁定則有 143.57 萬人，其中超商事務機預定紙本振興券比重，占紙本券預定人數達 93.91%。

數位綁定方面，選擇綁定信用卡占比達 67.87%，約有 97.44 萬人，其次則為行動支付、電子票證，占比分別為 19.82%、12.31%，不過，整體數位綁定比重仍低於政府預期，經濟部近期將攜數位綁定業者再推出加碼方案，刺激民眾綁定。

另一方面，經濟部中部辦公室今也推出振興活動，只要民眾憑振興三倍券 (含電子票券、行動支付) 至全台 140 個參與活動市集消費，有機會再抽出 2000 元市集抵用券，限額 6300 名，經濟部預估將帶動市集 4 億元商機。

經濟部規劃今起新增一輪三倍券預購，民眾可在 7 月 8 日至 7 月 12 日進行預購，7 月 22 日至 7 月 31 日開放領券，而 15 日起也可至郵局現場購買實體券，但將採取單雙號分流進行購買。